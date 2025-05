Asztaltenisz Ek: tekintélyes budaörsi előny az elődöntő visszavágójára

Címvédőként mindig van extra nyomás egy csapaton, pláne, ha a kiemelési rangsor is azt üzeni, az ellenfél valamivel esélyesebb. Nos, az Európa-kupa legutóbbi kiírását megnyerő Budaörsi SC női csapata a szabályt erősítő kivételek sorát gyarapítja, hiszen a sorozat elődöntőjének első mérkőzését nagyon simán megnyerte 3:0-ra úgy, hogy a 9:2-es játszmaarány is imponáló. Pedig a cseh együttest, az SKST Hodonínt az ötödik, a magyar bajnokot pedig a nyolcadik helyen emelte ki az idény előtt az európai szövetség, ám a jelek szerint ezt a különbséget a budaörsiek gond nélkül eltüntették.

„Ilyen arányú győzelemre mi sem számítottunk – mondta a mérkőzést követően Bachmann Péter, a budaörsiek vezetőedzője. – Meglepett az ellenfél felállása, nem erre számítottunk, de bíztam benne, hogy Madarász Dóra legyőzi a csehek védőjátékosát, s így is lett. Dari Helga az idényben a legjobb teljesítményét hozta, ráadásul az ötödik játszmában végig összpontosítva, rendkívül taktikusan játszott és Fazekas Mária is nagyon odatette magát. Hozzá kell tenni, hogy Fortuna is mellettünk állt, többször is a legjobb pillanatban volt szerencsénk. Az előnyünk megnyugtató, de a továbbjutás még nem dőlt el, s ezt most nem udvariasságból mondom, hiszen nem is olyan régen éppen nekünk sikerült hasonló hátrányból fordítani.”

A mérkőzés előtt kis ünnepség keretében elbúcsúztatták a idény végén a klubtól távozó négy asztaliteniszezőt, Póta Georginát, Fazekas Máriát, Dari Helgát és Aneta Maksutit – ők az Európa-kupa mellett az Extraliga hétvégi négyes döntőjével zárják le pályafutásuk Budaörshöz kötődő időszakát.

ASZTALITENISZ

EURÓPA-KUPA, NŐK, ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Budaörsi SC–SKST Hodonín (cseh) 3:0

Madarász Dóra–Sevciková 3:0 (4, 7, 11)

Dari Helga–Grofová 3:2 (–5, 7, 8, –6, 6:4)

Fazekas Mária–Partyka 3:0 (3, 7, 9)