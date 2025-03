Öttusa: az OCR testközelből – itthon is bemutatkozik az akadálypálya

„Az új típusú öttusa nehezebb, mint amilyennek kinéz. A kairói döntőben szerettem volna bátrabban végigmenni az akadálypályán, mint a selejtezőben és az elődöntőben, de az erőmmel kicsit elkészültem. Az egyik legfontosabb tapasztalat az első idei versenyről, amire figyelnem kell, hogy türelmes legyek, és a magammal szembeni olykor túlzott elvárásaimat a helyén kezeljem, lépcsőzetesen haladjak előre – nemcsak az OCR-t, hanem a többi számot is tekintve. Az izmaim nem működnek még teljesen rendeltetésszerűen az akadálypályán, nem tudom teljesen kihasználni a lendületemet, és a tenyerem is érzékeny még – ezeken érdemes csiszolni, leginkább az erő-állóképességemet fejlesztve. Most még nagyok a különbségek, szerintem két-három év múlva sűrűsödik össze igazán a mezőny, szeretném minél hamarabb kiválóan elsajátítani az akadálypályát, de később és most is a sérülésmentesség az egyik prioritás” – mondta Guzi Blanka.