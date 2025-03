Légfegyveres Eb: Major Veronika hetedik lett légpisztolyban

Alaposan feladták a leckét a horvát szervezők a 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságra érkezőknek. A külvárosi ipari parkban, gyárépületek és bevásárlóközpontok „ölelésében” található eszéki sportcsarnok környékén az égvilágon semmi sem utal rá, hogy odabent a kontinens legjobbjai versenyeznek. A főbejáratnál zárt ajtók fogadják a látogatót, a kerengőt csak a beszűrődő napsugarak világítják meg, a csarnokra néző ablakokat gondosan felhelyezett ponyva fedi.

A küzdőtéren viszont zajlik az élet, mintha csak zsibvásárba csöppentünk volna. A hatalmas létesítményben rendkívül igényes az enteriőr, kellemes halk zene szól, középen pedig nagy a mozgolódás, edzők, sportvezetők, operatőrök figyelik a versenyzőket. Női pisztolyosaink aligha bánták, hogy a szélső lőállásokba kaptak besorolást, Major Veronika például a csarnok végében, senkitől sem zavartatva lőhetett.

Aztán ahogy telt az idő, egyre többen gyűltek köré. Nem véletlenül: a keszthelyiek pisztolyosa szenzációsan kezdte az alapversenyt, az első sorozat után úgy ült ki edzőjéhez, Győrik Csabához, hogy tíz lövéséből kilenc is tízes volt, így vezette az élő tabellát. A szakember elégedetten fotózta le a lőlapot, tanítványa pedig ott folytatta, ahol a rövid eligazítás előtt abbahagyta, rendkívül kiegyensúlyozottan versenyzett. Az ötödik sorozatban kétszer lőtt egymás után két kilencest, majd a hatodik elején egy nyolcas is becsúszott – ekkor vette át a vezetést a francia Camille Jedrzejewski, aki végül több belső tízesével előzte meg Majort.

A döntőbe jutás viszont egy pillanatig sem forgott veszélyben, olimpiai bronzérmesünk 579 körrel a második helyen lépett tovább az alapversenyből. Azért így is volt miért izgulni, lévén az eredmények összesítésével csapatérmeket is osztottak, reménykedhettünk, hogy nekünk is jut a medáliákból. Mindenki a kijelzőt figyelte a csarnokban – persze mindent mutattak, csak a csapatverseny eredményét nem… Fábián Sára Ráhel „félidőben” elkapta a fonalat, Sike Renátának is voltak biztató sorozatai, de mindketten tudnak jobbat annál, amit vasárnap láttunk tőlük. Így sem hiányzott sok a dobogóhoz, a bronzérmes törökök mindössze négy körrel előztek meg minket, negyedikként zártunk.

Na de jó lóra tett-e a nyest? Ez volt a kérdés a döntő előtt, ugyanis Győrik Csaba volt az egyetlen edző, akit a bemutatásnál „megbúbolt” az esemény kabalafigurája… A finálé speciális műfaj, elég csak a lőállások inkább kamera-, mint versenyzőbarát világítását vagy a szilveszteri bulikat idéző hangulatot említenünk. A törökök például megállás nélkül fújták a dudát, Sevval Tarhan ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel győzött – az ünneplésre napjaink legnépszerűbb sportlövője, Yusuf Dikec is betoppant.

Ha ünnepelni nem is volt oka, összességében elégedett lehetett Major Veronika, aki nagyon erős, öt olimpiai érmest felvonultató döntőben végzett a hetedik helyen, és bizonyította, hogy az új olimpiai ciklusban is számolni kell vele.

„Hosszú pihenőn vagyok túl, novemberben versenyeztem legutóbb, szóval egyáltalán nem kell szégyenkeznem a hetedik hely miatt. Voltak jobb és rosszabb pillanataim is, örülök, hogy a döntőben az utolsó lövésekre összekaptam magam” – mondta a verseny után Major.

10 MÉTERES SPORTLÖVŐ EURÓPA-BAJNOKSÁG, ESZÉK

Légpisztoly

Nők. Európa-bajnok: Sevval Tarhan (Törökország) 240.8 kör, 2. Zorana Arunovics (Szerbia) 238.7, 3. Miroszlava Mincseva (Bulgária) 216.9, …7. Major Veronika 136.9 (az alapversenyben: 579), …25. Fábián Sára Ráhel 569 (az alapversenyben), …51. Sike Renáta 559.

Férfiak. Eb: Juraj Tuzinsky (Szlovákia) 242.5, 2. Pavel Schejbal (Csehország) 240.9, 3. Jason Solari (Svájc) 217.4, …30. Rédecsi Máté 573, …35. Nagy Ákos Károly 572, …48. Tóth Gábor 569, …62. Polgár János 565, …81. Pálfi Gábor 554.

Légpuska. Vegyes páros. Eb: Audrey Gogniat, Jan Lochbihler (Svájc) 631.6, 2. Havran, Rakonjac (Szerbia) 631.5, 3. Duestad, Hegg (Norvégia) 630.3, …16. Bajos Gitta, Pekler Zalán 627.1, …21. Mészáros Eszter, Péni István 626.1