Asztalitenisz ob: egyesben Póta Georgina hatodszor, András Csaba először lett bajnok

Az ifjú tehetségek bizonyították, hogy belátható időn belül már velük is számolni kell, a végelszámolásnál azonban kiderült, az idehaza a többség által legjobbaknak tartott játékosok nem ok nélkül érték el, amit eddig elértek – nagyjából így lehetne összefoglalni az asztaliteniszezők ceglédi országos bajnokságának tanulságait. Mindenekelőtt Barcsai Sophie-ról kell szót ejteni, hiszen három számban is bekerült az elődöntőbe, ami az ő korában páratlan, vagy legalábbis ritkán látható teljesítménynek számít. Az Angliában élő és tanuló 15 éves reménység a ceglédi ob utolsó napján egyesben kikapott a nála 25 esztendővel idősebb Póta Georginától, de ez határainkon belül az élmezőny minden tagjával megesett már. Hogy messzebb ne menjünk, Póta a ceglédi három nap alatt lejátszott öt meccsén húsz megnyert játszmával szemben csak hármat bukott el. Szóval Barcsai az elődöntőbeli 0:4 ellenére büszkén mesélheti, hogy a legjobb négy között játszhatott Pótával, s tekintve, hogy két másik számban is remekelt – erről később –, jár neki az elismerő kalaplengetés. Persze Pótának is, aki két Eb-arany és számos szép hazai és nemzetközi siker után 40 évesen is motiváltan állt asztalhoz, s a női egyesben megszerzett hatodik bajnoki címével megmutatta, idehaza még mindig ő a királynő.

A férfiaknál igazi presztízscsatát ígért Majoros Bence és András Csaba fináléja. Előbbinek egyesben korábbról van két aranya, utóbbinak ez még hiányzott a gyűjteményéből, Majoros a maga 27 évével, ha nem is idős, de már sok csatát megélő játékosnak számít, s a német Bundesligában edződő 22 éves András is túl van már azon, hogy feltörekvő reménységként kezeljük. A látványos poénok, szép megoldások ellenére az igazán nagy csata elmaradt, mert bár a játszmákon belül végig kiélezett küzdelmet vívtak a felek, a hajrában mindannyiszor András Csaba volt a jobb, így négyszettes meccsen gyűjtötte be ebben a számban pályafutása első bajnoki aranyát.

Mosolyalbum 2025 magyar bajnokaival (balról): Póta Georgina (egyes), Bálint Bernadett (páros), Nagyváradi Mercédesz (páros), András Csaba (egyes), Szudi Ádám (páros, vegyes páros), Pergel Szandra (vegyes páros), Ecseki Nándor (páros) (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)

Most még női és vegyes párosban is többet ért a rutin a fiatalos lendületnél. Az eredmény a jelen állapotot tükrözi, de biztosra vehető, hogy a finálét elveszítő egységeké a jövő, pláne, hogy a verseny talán legkellemesebb meglepetését szállító, korábban említett Barcsai Sophie mindkét helyen érintve volt. Az egyesben szerzett bronza után Varga Botonddal vegyes párosban, Dohoczki Nórával pedig női párosban lett második – az új generáció egyik párharcban sem vallott szégyent. Ugyanakkor a győztesek ismerős érzéseket idézhettek fel, hiszen az adott számban ebben a felállásban a Szudi Ádám, Pergel Szandra és a Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz kettős is harmadszor lett magyar bajnok.

A férfiaknál az Ecseki Nándor, Szudi Ádám duónak ez már ötödször sikerült, kétség sem férhet hozzá, hogy a jelen és a közelmúlt legjobb magyar kooperációjáról van szó, amit nem mellesleg a 2021-es Európa-bajnoki bronzérmük is igazol, az ilyesféle eredményeket ugyanis ebben a sportágban sem adják ingyen. Szudi két aranyérmével az országos bajnokság legeredményesebb játékosa lett, ami egyrészt nem meglepő, elvégre tavaly sem adta alább két bajnoki címnél (2024-ben egyesben és párosban győzött), másfelől viszont elgondolkodtató, mivel betegség után állt asztalhoz – a vírussal való küzdelem miatt döntött úgy, hogy az egyest ezúttal kihagyja –, a formáján és a játékán azonban ez mit sem látszott.