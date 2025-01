Fábián Lászlót nevezték ki a magyar olimpiai csapat vezetőjének

A MOB a honlapján jelezte, hogy a pénteki elnökségi ülésen Fábián a 2025-ös nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) is vezetője lesz a magyar delegációnak. A sportvezető már több olimpiai eseményen volt a magyar küldöttség vezetője, többek közt a riói és a párizsi olimpián, a kangvoni téli ifjúsági olimpián, a bakui és krakkói Európai Játékokon, valamint számos EYOF-on.

Az ülésen napirendi pont volt az olimpiai járadék felülvizsgálata is. Az elnökség a sportért felelős államtitkárság megkeresését követően a MOB álláspontját megfogalmazva sportszakmai javaslatot tárgyalt ezzel kapcsolatban. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár elmondta, fontosnak tartja, hogy az életjáradék felülvizsgálatát illetően a sportköztestületek is kifejtsék véleményüket, elmondják álláspontjukat, ezért kérte fel a köztestületeket, majd köszönetet mondott a konstruktív együttműködésért, javaslatokért.

Személyi kérdésekben is döntések születtek. A MOB elnöksége a Budapesti Olimpia Bizottság tagjává választotta Kovács Ágnes olimpiai bajnok úszót, Noah M. Steinberget, a WING csoport elnök-vezérigazgatóját és Szalay-Berzeviczy Attilát – aki egy korábbi ciklusban már vezette a bizottságot annak első elnökeként –, a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnökét, az Erste Befektetési Zrt. vezérigazgatói és a londoni European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) nemzetközi tőkepiaci főtanácsadóját, a BOM a Magyar Sportért Alapítvány elnökét, a jogi bizottság tagjává pedig Reinhardt Ákost, a sportért felelős államtitkárság sportirányítási, sportigazgatási szakterületének főosztályvezetőjét. Ezen kívül elfogadták a Magyar Olimpiai Bizottsággal régóta együttműködő, Szalay-Berzeviczy Attila vezette „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány 2025–2028-as támogatását is.