Az életkor csak egy szám – a 17 éves dartsvilágbajnok Luke Littler bizonyította rátermettségét

„Az első pillanattól kimagasló volt Luke Littler teljesítménye, kihasználta Michael van Gerwen bizonytalanságát, aki már az első kezdését elbukta, később pedig a szettet is. Pedig a pontfogyasztásával nem volt baj, több száznyolcvanat is dobott, de a rontott duplái a fejében maradtak, és nulla négynél rázta csak meg magát, de akkor már késő volt. Végig futnia kellett Littler után, folyamatos nyomás alatt, Littler pedig szinte alig ingott meg, teljesen megérdemelten győzött. Tavaly a nagyon erős Luke Humphriesszal játszott a fináléban, szerintem első döntőjében semmit sem csinált rosszul, talán abban fejlődött még tovább, hogy igyekezett az elejétől agresszívan játszani, hogy végig előnyben legyen – és nem is volt hátrányban az egész vébé alatt egyik mérkőzésen sem, mindenki üldözte őt. Egyelőre nem tudhatjuk, hogy éveken át is ugyanígy képes lesz-e dominálni, hiszen tizenhét éves fiatalemberről van szó, aki előtt még hosszú az út, és ezen a szinten ő még nem élt meg nagy hullámvölgyeket. A sportágnak természetszerű velejárója a formaingadozás, a versenytársak pedig innentől kezdve még inkább le akarják majd győzni. De egyértelműen óriási tehetség, ráadásul érti is a játékot, a matematikai megoldásokat, amivel pressziót tud gyakorolni, mert képes megoldani a legkülönfélébb kombinációkat, emellett jobban koncentrált a saját játékára, mint az ellenfelei.” Fotó: Földi Imre