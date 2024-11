Vívás: aranyérmes a férfi párbajtőrcsapat a berni vk-viadalon

A párizsi bajnokcsapatból ketten hiányoztak, hiszen Nagy Dávid műtéten esett át, Siklósi Gergely pedig csak a következő naptári évben kezdi meg a versenyzést, ám Andrásfi Tibor és Koch Máté kiváló vívókat „kapott” társként Bernben, Keszthelyi Zsombor és Kovács Gergely egyaránt igazolta, jó adag tehetség lakozik bennük.

Bár ebben a fegyvernemben is akadtak hiányzók a szezon első vk-versenyéről, a mezőny ennek ellenére nagy létszámú volt – a csapatviadalra 35 válogatott nevezett.

Mindez azt jelentette, hogy a mieinknek már a 16 közé jutásért is vívnia kellett, vagyis jó hosszú volt ez a vasárnap Andrásfiék számára, úgy kiváltképp, hogy ez a kvartett egészen a döntőig menetelt: magabiztosan, ellentmondást nem tűrően.

És immár a kísérletezés jegyében is, hiszen a rutinos bajnokok mellett akadt asszó, amelyiket Kovács Gergely, s olyan is, amelyet Keszthelyi Zsombor fejezett be.

Utóbbi például a döntőt, amelyet – akárcsak a párizsi olimpián – ezúttal is a japánok ellen vívtunk, az ellenfélnél pedig pástra lépett a regnáló olimpiai bajnok, Kano Koki is.

De ő sem váltotta meg a világot, mármint a japánokét, merthogy a magyar csapat végig vezetett.

A berni vk-viadalt remekül zárta a szakág, hiszen szombaton Koch Máté hozta el az aranyat, vasárnap pedig a magyar csapat.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, BERN

Párbajőr. Férfiak. Csapat. A 16 közé jutásért: Magyarország–Ausztrália 45:24 (Keszthelyi +11, Kovács G. +6, Andrásfi +4). Nyolcaddöntő: Magyarország–Kanada 45:34 (Kovács G. +6, Koch +3, Andrásfi +2). Negyeddöntő: Magyarország–Kazahsztán 45:36 (Kovács G. +9, Keszthelyi +2, Koch –2). Elődöntő: Magyarország–Franciaország 45:41 (Koch +4, Keszthelyi +1, Kovács G. –1). Döntő: Magyarország–Japán 34:27 (Keszthelyi +5, Koch +3, Andrásfi –1)

Végeredmény: 1. Magyarország (Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Kovács Gergely), 2. Japán, 3. Franciaország