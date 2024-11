Verstappeni versenyzőfaktor – Zsoldos Barna jegyzete

Helyi idő szerint szombat éjszaka Las Vegasban bebiztosíthatja negyedik Formula–1-es világbajnoki címét Max Verstappen, de ha ez valamiért mégsem jön össze, jövő héten Katarban szinte biztosan pontot tesz a vb-harc végére. Tekintélyes pontelőnye tükrében tehát csak idő kérdése a címvédés, pedig amikor nyáron kezdetét vette tíz versenyen át tartó győzelmi ínsége, bizony nagyon is benne volt a levegőben a trónfosztás.

Épp ezért is adódhat majd a kérdés a bajnokavatás után: vajon a 2024-es trófeát Verstappen nyerte meg, vagy Lando Norris és Oscar Piastri bukta el? Ha ugyanis végigtekintünk az eddigi 21 nagydíjon, a McLaren a Red Bullnál többször biztosított versenyzőinek olyan autót, amellyel győzni lehetett (volna), ám végül mégsem alakult ki igazán szoros küzdelem a pontversenyben. Sokatmondó volt a brit versenyző beismerése a Las Vegas-i Nagydíj médianapján: „Egyértelmű, hogy nem voltam a kellő szinten az idény elején, de még Miami környékén sem.” És legbelül valószínűleg ő is érzi, hogy még több alkalommal sem.

A legnyilvánvalóbb esetek a rajt utáni pozíció­vesztések (Barcelona, Hungaroring, Spa, stb.), de idevehetjük a csapattal együtt meghozott hibás stratégiai döntéseket (Montreal, Silverstone) vagy a balul elsült párharcokat (Spielberg, Monza, Austin) is. Norris tehát első bajnoki hadjáratában nem nyújtott makulátlan teljesítményt, miközben Verstappen a Red Bull legküszködősebb hétvégéiből is rendre kihozta a maximumot. Bár Piastrinak is voltak jó időszakai és parádés megvillanásai, ő a nagy átlagot tekintve összességében csapattársa szintjétől is elmaradt, látszik tehát, hogy az idén különösen sokat nyomott a latban a versenyzőfaktor.

Bár a sikereket alapvetően az autó teljesítménye határozza meg, épp ezek a szorosabb idények világítanak rá, miért hajlandók a csapatok mégis csillagászati fizetést kínálni a legzseniálisabb klasszisoknak. Mert Ver­stappen a hétvégén Las Vegasban a Red Bull-lal lehet újra bajnok, de ha az idény során felcserélték volna a szerepeket, valószínűleg a McLarennel is az ő neve állna a tabella élén.