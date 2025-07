Geometria – Somogyi Zsolt jegyzete

A CFR JOBB CSAPAT, mint a Paks – a román sportsajtó vezeti fel így a csütörtöki Európa-liga-visszavágót. Lehet, igazuk van a kollégáknak, s a magam részéről örülnék annak, ha a kolozsvári együttes a könnyed továbbjutás reményében lépne pályára. Sok szó esett már arról, miként alakult a tolnaiak nemzetközi kupaszereplése egy évvel ezelőtt: akkor a vajdahunyadi Corvinul 4–0-ra nyert Pakson, aztán a magyar csapat két góllal győzött idegenben. És ki tudja, ha az első félidőben megadják Könyves Norbert szabályosnak tűnő gólját, talán a négygólos siker sem lett volna elérhetetlen, de ez mindegy már, sokkal fontosabb, hogy Bognár György vezetőedző csapata nem felejtette el az akkor tanultakat. Egy gyengébb csapattal (Szappanos Péter, Mezei Szabolcs, Ötvös Bence, Könyves Norbert és Osváth Attila különböző okok miatt nem lehetett most ott a pályán) felállva is szervezetten futballozott az első mérkőzésen. És ha már 2024 szóba került: a CFR akkor a ciprusi Pafoszt győzte le otthon 1–0-ra, és a román sajtó akkor is jobbnak látta a kolozsváriakat – akik aztán a visszavágón három góllal maradtak alul és estek ki a Konferencialigából. Éppen akkor, amikor a Paks egy másik ciprusi együttest, a Pafoszt a bajnokságban megelőző AEK Larnacát búcsúztatta – összesítésben 5–0-val.

Ettől még könnyen megeshet, hogy csütörtök este a házigazda jut tovább; a Magyar Kupa-győztesnek tapasztalatszerzésre kiváló lehet a nemzetközi porond, de a Paksi FC a magyar bajnokságra készül, neki az a legfontosabb sorozat. Ez nem azt jelenti, hogy nem tesz meg mindent a továbbjutásért, de a gárda nyugodt lehet, nem jelent katasztrófát, ha szoros csatában alulmarad – ,,csak” folytatnia kell azt a munkát, amelyet immár évtizedek óta végez. Azzal pedig nem kell foglalkozni, ha szurkolói kiírások szerint a mérkőzés helyszíne mindig is román terület volt: hangulatkeltésnek sem felel meg, gyenge próbálkozás, ahogy mondani szokás. Aki ezt állítja, még az sem gondolja komolyan, hogy a városban született Mátyás király, Bocskai István erdélyi fejedelem vagy Bolyai János, a geometria géniusza román lett volna.

Gondoljanak bármit, akár azt is, hogy a CFR jobb csapat – mégis bízunk a Paks sikerében.