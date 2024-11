Meglepő kezdés: a címvédő Ting Li-zsen megnyerte a sakk-vb-döntő első játszmáját Dommaraju Gukesh ellen

Ha csak a két ország lakosságát nézzük, akkor potenciálisan több mint 2.8 milliárd ember szurkol valamelyik játékosnak. Másrészt ritka, hogy egy kihívót egyértelműen esélyesebbnek tartson a közvélemény.

Azóta, hogy tavaly áprilisban a most 32 éves Ting Li-zsen felült a trónra, teljesítménye egyáltalán nem volt világbajnokhoz méltó. Sokáig pihent, majd amikor ismét asztalhoz ült a szupertornákon, akkor szinte folyamatosan veszített az értékszámából, és másfél év alatt a harmadikról a 23. helyre esett vissza a ranglistán. Ezzel szemben a 18 esztendős Dommaraju Gukesh szépen lépdelt felfelé, és jelenleg az ötödik. Az utóbbi években hihetetlenül gyorsan előretörő indiai sakkozás jeles képviselője, aki papíron még csak nem is a legerősebb a hazájában, hiszen Arjun Erigaisi még nála is jobb egy hellyel. Gukesh idén áprilisban nyerte meg a világbajnokjelöltek tornáját, majd szeptemberben tagja volt hazája csapatának, amely aranyérmet szerzett a budapesti sakkolimpián.

Ezzel együtt Ting Li-zsen mellett szól, hogy már van tapasztalata ilyen nagy tétre menő páros mérkőzésen, illetve, hogy korábban még nem veszített klasszikus játszmát Gukesh ellen, egy döntetlen mellett kétszer is legyőzte.

„Nem túl gyakori, hogy nálam fiatalabbal sakkozok – jelentette ki Ting Li-zsen a sajtótájékoztatón. – Tapasztaltabb vagyok, ugyanakkor ellenfelem fiatal kora ellenére sok szempontból érett. Remélem, hogy mindketten a legjobbunkat nyújtjuk, de tudom, hogy nem lesz könnyű legyőzni őt. Átnéztem a partijaimat a közelmúltból, és a minőségük nem volt túl jó. Egyértelmű, hogy messze kerültem a topformámtól. Ezért átnézek néhányat a legjobb játszmáimból is, hogy visszaszerezzem az önbizalmamat és a harci szellememet.”

„Érzek némi idegességet, de ezzel nincs probléma – mondta Dommaraju Gukesh. – Csak arra gondolok, hogy a legjobbamat nyújtsam, és majd meglátjuk, hogy mi történik. Nagy megtiszteltetés Indiát képviselni bármilyen eseményen, különösen olimpián vagy világbajnokságon. Nagyon komolyan veszem. Teljesen egyértelmű, hogy akivel most meccselek, Ting Li-zsen, egyike az elmúlt évtized legjobb játékosainak.”

Rapport Richárd ismét Ting Li-zsen világbajnoki címéért dolgozik (Fotó: chess.com)

Ting Li-zsen a chess.com oldalnak adott interjújában megerősítette, hogy, akárcsak tavaly, idén is Rapport Richárd az egyik szekundánsa – emiatt a magyar nagymester nem is versenyzett az elmúlt hónapokban.

„Mondtam Ricsinek, hogy Kínában nagyon népszerű lett a tavalyi vb-döntő után. Csak néhány hónapra kértem meg, hogy ismét segítsen, beleegyezett, és elkezdtünk dolgozni. A megnyitásaim kidolgozásában segít, van néhány érdekes ötlete, amit be tudok vetni, ha eljön az ideje. Egyébként vidám fickó, néha edzés közben is poénkodik. Jó hangulatot teremtett felkészülés során.”

A vb-döntő 14 klasszikus időbeosztású játszmából áll, így az a játékos nyer, amelyik előbb eléri a 7.5 pontot. Ha az eredmény 7:7, akkor rapid, illetve villámpartik döntenek a címről.

A díjalap 2.5 millió dollár (982 millió forint). A győzelmek 200 ezer dollárt érnek, a maradékon osztoznak. Ha vb-cím hosszabbításban dől el, akkor a győztes 1.3 millió dollárt kap.

Amikor Magnus Carlsen 2013-ban megszerezte a világbajnoki címet, legyőzve Viswanathan Anandot, a legenda, Garri Kaszparov kijelentette, hogy a norvégnak kellett nyernie, mert egy új éra új világbajnokot érdemel. Carlsen tíz évnyi uralkodás után önként lemondott a titulusról, India pedig új korszakot nyitott a sportág történetében. De vajon teljes lesz-e a hatalomátvétel? Ehhez Gukeshnek meg kell nyernie a világbajnoki címet. Ha sikerül neki, akkor Ruszlan Ponomarjov után a sportág történetének második legfiatalabb bajnoka lesz a férfiak között.

Hétfőn az első játszma minden előzetes várakozás borult. A sötéttel játszó címvédő a Francia-védelmet választva meglepte a kihívót. Gyorsan előnyös pozícióhoz jutott, tisztjei szinte befolytak a világos bábuk közé. Szorongatott helyzetéből Gukesh nem tudott kimenekülni, időzavar is sújtotta. A játszma a 42. lépés után ért véget Ting Li-zsen győzelmével.

A játszmát ide kattintva lehet megnézni.

SAKK, VILÁGBAJNOKI DÖNTŐ, SENTOSA-SZIGET (Szingapúr)

1. játszma (még 13 van hátra): Dommaraju Gukesh (indiai, 2783)–Ting Li-zsen (kínai, 2728) 0:1