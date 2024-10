Asztalitenisz: vereséggel kezdett a Budaörsi SC a BL-ben

Póta Georgina nélkül, de továbbra is a megszokott mezsgyén vágott neki a Budaörsi SC női csapata az európai kupasorozatnak. Kétszeres Európa-bajnoknőnk hiányának oka, hogy ő ebben az idényben a hazai csapatbajnokságra fókuszál, ami pedig a megszokott utat illeti, a budaörsiek ebben a kiírásban is kizárólag magyar anyanyelvű játékost foglalkoztatnak. Mindezek szellemében a Madarász Dóra, Dari Helga, Fazekas Mária trió utazott el Franciaországba, hogy a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírása ezüstérmesével, az Etival ASRTT együttesével megmérkőzzön.

„Nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, ami nem azt jelenti, hogy a meglepetés lehetőségéről is lemondunk” – mondta a találkozót megelőzően Bachman Péter a Budaörsi SC szakvezetője. A BL D-csoportjában egyébként e két alakulat mellett még a spanyol UCAM Cartagena szerepel, utóbbi az első fordulóban hazai pályán szenvedett 3:1-es vereséget az Etivaltól. A franciák érezhetően tisztelték az Európa-kupa-címvédő Budaörsöt, amit bizonyít, hogy a nagyágyúikat, azaz a svéd Christina Källberget, a portugál-kínai Jieni Shaót, valamint a Shaóhoz hasonlóan kínai származású, 2019-ben Ausztráliába költöző, s 2022-től már ausztrál állampolgár Liu Yangzit is asztalhoz küldték.

A mérkőzés azt hozta, amire előzetesen számítani lehetett. A budaörsiek legjobbja, a válogatottságot a párizsi olimpia után lemondó Madarász Dóra ezúttal is hozta magát, a világranglistán 65. helyen álló Källberg elleni rövidített játszmában elért sikere önmagáért beszél. Különösen annak tudatában értékes, hogy a svéd 1:0-ra és 2:1-re is vezetett, szóval Madarász szinte végig hátrányban volt, a legjobb pillanatban azonban nem remegett meg a keze. A világranglista-31. Yangzival viszont már ő sem bírt – az ausztrál-kínai korábban már Darit is legyőzte –, s mivel Fazekasnak sem volt esélye Shaóval szemben, az Etival 3:1-es győzelmével zárult az összecsapás.

A Budaörsi SC tehát idegenbeli vereséggel kezdett a BL-ben, a következő fordulóban pedig hazai környezetben is bemutatkozhat, Bachman Péter együttese november 3-án a spanyol UCAM Cartagenát fogadja.

BAJNOKOK LIGÁJA, NŐK, D-CSOPORT

Etival ASRTT (francia)–Budaörsi SC 3:1

Yangzi–Dari Helga 3:1 (–9, 6, 4, 7)

Källberg–Madarász Dóra 2:3 (1, –10, 10, –9, 3:6)

Shao–Fazekas Mária 3:0 (7, 5, 5)

Yangzi–Madarász 3:0 (4, 8, 3)