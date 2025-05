Asztalitenisz: mi lesz veled, KSI?

A Statisztika UAK után újabb az asztaliteniszsport újabb kiemelt fővárosi nevelőműhelye, a KSI is komoly veszélybe kerülhet, és bizonytalanná válhat a szakosztály további működése – legalábbis több forrásból is ez jutott a tudomásunkra. A kialakult helyzetről Zsoldos Péter, a KSI elnöke adott tájékoztatást portálunknak.

Lakatos Gyula, a KSI szakmai vezetője huszonöt asztaliteniszsportban eltöltött év után május végén visszavonul, és a jövőben már nem ő irányítja szakosztályunkat

– kezdte Zsoldos Péter Utánpótlássportnak. – A nevéhez számos szép siker fűződik, közte az egyik legkiemelkedőbb eredménnyel, Lakatos Tamás ifjúsági olimpiai negyedik helyével. Ugyanakkor a szisztematikus munkának köszönhetően a KSI játékosai az elmúlt években is értek el jó eredményeket mind idehaza, mind nemzetközi porondon. Mindezek mellett Lakatos Gyulát a Magyar Asztalitenisz Szövetség jelenlegi vezetése életműdíjjal tüntette ki, illetve hosszú évekig a szövetségnél a fiú szakágvezetői posztját is betöltötte, amelyről aztán később lemondott. Időközben viszont a MOATSZ vezetősége és a KSI szakmai vezetője között kialakultak olyan nézeteltérések, amelyek nem tették lehetővé a további közös munkát.”

Zsoldos Péter elmondta, Lakatos Gyula távozásával most egy korszak lezárul a szakosztály életében. Emellett az elnök hangsúlyozta, jelenleg keresik azokat a kiemelt nagy egyesületeket, amelyekkel szakmailag együttműködhetnek.

„Például a közelmúltban felvettük a kapcsolatot a szintén zuglói BVSC-vel, de a klub vezetőségével sajnos a mai napig nem tudtunk leülni érdemben egyeztetni. Egyelőre addig jutottunk, hogy érdekli őket az a lehetőség, hogy a KSI-ből a versenyezni kívánó fiatalokat fogadjanak, nekik edzés- és versenyzési lehetőséget biztosítsanak. Azonban eddig csak egy előzetes, amolyan puhatolózó beszélgetésen vagyunk túl, amelyben megállapodtunk, hogy keresni fogjuk egymást, a nyitottság megvan mindkét fél részéről.”

Hozzátette, a KSI jövőjével kapcsolatban két megoldandó kérdéskörről kell beszélni.

„Egyrészről, a már felnőttkort elérő sportolók átadásáról, továbbá azokról a még utánpótláskorú játékosokról, akik a mostani helyzetben esetleg klubot szeretnének váltani. De vajon mi a helyzet most? A szövetség jelenleg nem működik együtt szakosztályunk vezetésével. Nem kapunk támogatást a MOATSZ-tól, éppen ezért a KSI-ben elgondolkodtunk azon, hogyan lehetne önfenntartóvá tenni a szakosztályt, és hogyan tudjuk elérni azt, hogy anyagilag függetlenné váljunk a szövetségtől. Azon gondolatmenet vezérelt bennünket, hogy az asztalitenisz az a sportág, amely a leginkább bevonzhat hobbi sportolókat, és az így beérkezett összegeket ráfordíthatnánk az utánpótlás-nevelésre, az elitképzésre. Bizonyos tekintetben át kell alakítanunk a szakosztály profilját, de úgy, hogy közben gondoskodjunk azokról a most versenyző fiatalokról is, akik eredményesen teljesítenek.”

Majd leszögezte:

a KSI szakosztálya a híresztelésekkel ellentétben nem szűnik meg.

„Nem véletlen, hogy most is zajlanak toborzók, családi napjaink, ovis és iskolai foglalkozásokat tartunk, amelyeken rendre részt vesznek játékosaink.

Soha fel sem vetődött bennünk a megszűnés lehetősége, nem is beszéltünk erről. Mindvégig ugyanazt képviseltük: meg kell oldani a jövőt, méghozzá a jelen problémáiból kiindulva.

Például a minap szülői értekezletet tartottunk, amelyen több szülő is aggodalmas és elkeserítő helyzetet vázolt fel, mert a hét végén olyan pletykák láttak napvilágot, hogy a szakosztály a végnapjait éli, és a fiataloknak új klubot kell keresniük. Tájékoztattam a szülőket a kialakult helyzetről, illetve arról, hogy a versenyzői csoportunk nem szűnik meg; keressük a megoldást, azt a struktúrát, amelyben a szakosztály hosszú távon működőképes lehet. Fontos volt, hogy ne zuhanyhíradókból értesüljenek a szülők. Az egyik kulcsproblémánk az edzőkérdés. Nehéz a helyzetünk, mert Pázsy Ferenc és Lakatosné Klupács Andrea mellett csupán egy félállású edző dolgozik, emiatt a szakembereink túlterheltek. Harminc-negyven olyan kisgyerek pingpongozik nálunk, aki most ismerkedik a sportággal. Rajtuk kívül vannak még több korcsoportban és mindkét nemben versenyzői csoportjaink, illetve idősebb hobbista játékosaink is akadnak.

Mindent egybevéve, a szakosztály nyolcvan-kilencven fős. A közeljövő legfontosabb feladata az lesz, hogy egy-két új edzőt alkalmazzunk.

Zsoldos kitért arra is, hogy akik magas szinten, eredményesen szerepelnek, azokat továbbra is állami támogatásból fogják támogatni, akik viszont ez alatt teljesítenek, csak önköltséges alapon játszhatnak és versenyezhetnek majd az egyesület színeiben.

„A kép komplexebb, mint gondolnánk. A klubunkban működő különböző szakosztályok között fel kell állítanunk egyfajta prioritási sorrendet. Azt látni kell, hogy a KSI-ben olyan magasan van a léc az eredmények terén, hogy egy-egy magyar bajnoki cím megnyerése már-már a megszokott kategória. Ez persze lesajnálóan hangozhat, de szó sincs erről, egyszerűen ilyen magasan van a mérce nálunk.

Hálistennek, évről évre annyi sikerben van részünk a különböző sportágakban, hogy jóformán mostanra a válogatottság, és a nemzetközi porondon való jó szereplés jelenti a belépőszintet.

A KSI asztalitenisz-szakosztályának jelenlegi legnagyobb ígérete az a 13 éves Fegyver Zsófia, aki az előkelő harmadik helyen áll az újoncok Európa-ranglistáján, és éremesélyesként készülhet az idei U13-as Eb-re.

„Mint már említettem, a BVSC-be igazolás semmiképpen sem kötelező, ez csupán egy továbblépési lehetőséget kínál a fiataloknak. A BVSC senkit nem akar elcsábítani, de szívesen együttműködne velünk. Végezetül szeretném ezúton is megköszönni Lakatos Gyula eddigi munkáját, valamint a BVSC nyitottságát, de

leginkább azoknak köszönöm, akik a KSI-ben játszottak és játszanak a mai napig is, és támogatják az asztalitenisz-szakosztályunkat, ami az elmúlt hatvankét évben sok örömöt és sikert szerzett klubunknak.

