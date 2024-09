A UIPM elnökségi tagja szerint a lovaglás az öttusa része maradhat a mastersversenyeken

– Mik az elképzelések a lovaglással kapcsolatban a mastersversenyeket illetően?

– A lovaglás csodálatos sportág, természetesen nem mindenkit tett boldoggá, hogy ez a szám kiesett az öttusából. Ám ezzel együtt azt gondolom, itt volt az idő a változtatásra, hogy nyissunk a fiatal generációk felé. Emellett a lovaglószám egyre nagyobb költségeket emésztett fel – nem annyira régen még az Egyesült Államokban edzősködtem, több száz dollárba került egyetlen ló egynapi kibérlése, manapság pedig meghaladja az ezer dollárt. Nem volt tehát minden téren igazságos a lovaglószám – így nem sok ország engedhette meg magának, hogy ilyen költségekkel öttusaversenyt rendezzen, valamint számos versenyt láttunk, melyen az aktuális listavezető, sőt, olykor még a jobb lovasok is elbuktak mindent a lovaglás miatt. Eljött tehát az idő, hogy változtassunk, és ez érthetően okozott szomorúságot, de pozitívan tekintünk előre, hiszen így több fiatalra számítunk a sportágban. A mastersvilágbajnokság szintén különleges verseny – a harmincas korosztálytól egészen hetvenéves kor felett is megméretnek sportolók, utóbbiaktól viszont aligha várhatjuk, hogy akadálypályán teljesítsenek. Úgy gondolom, a mastersviadalokon rugalmasnak kell lennünk, és meg kell hagynunk mindkét számot a jövőben – a választás pedig a versenyzők kezében lenne. Így megőrizhetnénk a tradíciót, és a jelenkorral is kapcsolatban maradnánk.

– Akkor úgy sejti, a tárgyalások abba az irányba haladnak majd, hogy aki akarja, a lovaglást, más az akadálypályát választhassa?

– Novemberben tartjuk a kongresszust Szaúd-Arábiában, a vezetőség ott tárgyalja meg a kérdést és hoz erről döntést: vajon megtarthatjuk-e a lovaglást az akadálypálya mellett mastersszinten. Az öttusa örökségének része a lovaglás, és ha van ország, amely képes lenne ezzel a számmal mastersversenyt rendezni, meg kell hagynunk a lehetőségét.

– Hogy kell elképzelnünk a hibrid mastersöttusa lebonyolítását? Ahogy jövő évtől a felnőttmezőny is akadálypályán versenyez, megvan rá az esély, hogy idővel mastersszinten is teljesen helyettesíti az akadályverseny a lovaglást?

– Nem beszélnék helyettesítésről. Tegyük fel, én lovagolni szeretnék, másvalaki pedig az akadálypályán teljesítene – ezek alapján osztanánk be a versenyzőket a különböző korcsoportokban, és mindkét lebonyolításnak lenne egy végső győztese. A rugalmasság a lényeg – amint említettem, nem mindegyik korosztály tud végigmenni az akadálypályán, de a választás lehetőségét fontos lenne megtartani. A döntés az elnökség, a végrehajtó bizottság kezében van, amely a kongresszuson határoz, de remélem, támogatja ezt az ötletet, mert szerintem ez a helyes irány.

– Milyenek Magyarország esélyei a mastersversenyek rendezésére?

– Mivel a mastersbizottság nemrég választott új tagokat, nem tudom, milyen irányba mennek el – például Lengyelországban tudnánk lovaglásos mastersmegméretéseket tartani, ahogy Magyarország is alkalmas erre, önök ráadásul közel is vannak hozzánk. De szóba kerülhetnek még országok ezen a téren más kontinensen, Ázsiában vagy Amerikában is akár.