Hétfői sportműsor: NB II, topligák; kezdődik a US Open

A labdarúgó NB II-ben egy mérkőzést rendeznek hétfőn, az olasz bajnokságban kettőt, a spanyolban egyet – utóbbiban már a harmadik forduló kezdődik –, és sorsolják a Magyar Kupa 3. fordulójának párosítását, immár az NB I-es csapatok bekapcsolódásával. Rajtol a teniszezők idei utolsó Grand Slam-versenye, a US Open; a New York-i viadal nyitó napjának programjában Fucsovics Márton is pályára lép. Íme, a kiemelt hétfői sportprogram!

AUGUSZTUS 26., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM NB II

5. FORDULÓ

20.00: Mezőkövesd–Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! MAGYAR KUPA

18.10: a 3. forduló sorsolása (Tv: M4 Sport) SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

21.30: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2) OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Como (Tv: Match4)

20.45: Verona–Juventus (Tv: Match4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB

Kedd, 1.10: Boston Red Sox–Toronto Blue Jays (Tv: Sport2) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1130 (Tv: Sport2) TENISZ

US OPEN, NEW YORK

16.55: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

18.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1)

Kb. 18.30: Fucsovics Márton–Jirí Lehecka (cseh, 32.)

Kedd: 1.00: férfi és női egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A hétvége legfontosabb sporthírei

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; nem minden sztárjátékosból lehet jó edző

9.00: Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője a vonalban; Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok: Szegő Tibor és Páncél Gábor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi: Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás. Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Beszélgetés Halász Bence olimpiai ezüstérmes kalapácsvetővel

15.30: Beszélgetés Majoross Gergellyel, a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitányával

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Szöllősi György, S. Tóth János, Thury Gábor

17.00: Ez történt a Formula–1 Holland Nagydíján: Zsoldos Barna

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás. Műsorvezető: Nyáguly Gergely

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

19.00: Aktuális versenyek, interjúk, tudósítások

20.00: Közvetítés a Mezőkövesd–Szeged NB II-es labdarúgó-mérkőzésről

22.30: Sportkrónika