Öttusa Eb: három magyar férfi jutott be a fináléba

Miután Koleszár és Demeter sem szedett össze pluszpontot a bónusz vívásnál, előbbi egy 2:03.39 perces időt „pörkölt oda” a medencében, míg Demeter 2:06.71 perc alatt teljesítette a 200 méteres távot. A tavalyi krakkói Európai Játékokon Réti Kamillával vegyes váltóban ezüstérmes Koleszár a második helyről indulhatott a kombinált számban, ám végtelen magabiztossággal, stabil futó- és lövőteljesítménnyel (csupán ötöt rontott a négy lövészet alatt, és alig több mint fél percet töltött összesen a lőállásban) már az első sorozat után az élre állt, és szinte végig vezetett, csak a végén kieresztve gyűlt össze egy ötös boly körülötte – bár végül közülük is az élen ért célba. A négyszeres világbajnok Demeter Bencének nem jött ki a lépés a lövősorozatok során, és végül nem lépett előre a 12. rajthelyről.

„A nagy hőség mindannyiunkat egy kicsit jobban lefáraszt, ennek ellenére egészen erősnek éreztem magam mind úszásban, mind futásban, úgy sikerültek, ahogy szerettem volna. Ezekért a napokért érdemes öttusázni, valójában a szombat számít, de ez a nap is örök emlék marad, már a csütörtöki vívásban is voltak olyan momentumok, amelyek biztosan kiemelt helyet foglalnak el az emléktáramban. Élveztem a versenyzést. Hogy mennyit sikerült az erőmből megtartani, az a döntőben derül ki, jó formában érzem magam, valamennyit sikerült tartalékolnom, de előre nem innék a medve bőrére, ezt utólag értékelném, de remekül érzem magam, és örülök, hogy ez az erőnlétemen is meglátszott, remélem, ez a döntőre is kitart. A csengcsoui vébén azért kaptunk ízelítőt az időjárási körülményekből, a hőségből, még ha hozzá nem is szoktunk” – mondta Koleszár Mihály továbbjutását követően.

A B-csoportos magyaroknál Tamás József 23–12-es mérleget hozott magával csütörtökről, Bereczki Demeterhez hasonlóan 17–18-at, Regős Gergelynek 15–20-ról kellett zárkóznia. Tamás két, Bereczki négy pluszpontot szerzett a bónuszvívásnál. Úszásban Tamás 1:58.63 perces időt repesztett a medencében, Bereczki öt és fél, Regős további másfél másodperccel úszott nála lassabbat.

Tamás József az élről rajtolt, azonos időben az ukrán Olekszandr Tovkajjal, és elfogadható lövőaránnyal, magát nem kifutva ért be a harmadik helyen, míg Bereczki Richárd is lépkedett feljebb, azonban az utolsó sorozatnál beragadt – rajthelyénél, a 8. pozíciónál nem került előrébb, de annyi baj legyen, ez is döntőt ért. Regős Gergely kiváló laser runt produkált a második legjobb idővel, ám neki a kilencedik hely sem lett volna elég két honfitársa mögött.

Szombaton következik a nagy nap, az egyéni döntőkkel – és a mutatottak alapján mindkét nemnél egyéni éremeséllyel. A férfiaknál csapatban már biztos a dobogó, mivel a mieinken kívül csak az olaszok és az ukránok képviseltetik magukat három versenyzővel a fináléban – a nőknél csak az olaszok futnak három öttusázóval, így ők biztosan megnyerik a csapatviadalt, rajtunk kívül a fehéroroszok, a britek, a litvánok és a törökök szerepelnek kettő-kettő versenyzővel.

„A döntőbe jutás volt az elsődleges célom, ez hála Istennek sikerült, mert felnőtt A-kategóriás nemzetközi viadalon ez még nem jött össze eddig. Kemény verseny volt, még úgy is, hogy fél perc előnnyel indultunk a kilencedikkel szemben, de az öttusa jelenlegi lebonyolításában igencsak kiszámíthatatlan. Szerencsére az utolsó körben nem kellett kifutnom magam, úgyhogy maradt extra erőm a döntőre, de a lövészetben ejtettem olyan hibákat, melyeket megpróbálok kijavítani, miközben a fizikai számokban a maximumot igyekszem nyújtani” – értékelt lapunknak Tamás József.

„Gáll Andris egyrészt egészségügyi okokból, másrészt a jövő heti junior országos bajnokság miatt lépett vissza, nem is lett volna érdemes vállalnia a terhelést. Demeter Bencéről azt gondoltam, bejuthat a döntőbe, az utolsó körig döntős pozícióban futott, ám az utolsó lövészetében rontott a körülötte lévőkhöz képest, és így nem jutott be a fináléba. Koleszár Misi két igen erős körrel kezdett, alig bírtam kívülről visszafogni, hogy ne fussa ki magát, és holnapra is maradjon ereje, végül a harmadik körre szerencsére már visszavett. Tamás Jocinak nem kellett kifutnia magát, lövészetnél pedig olykor hajlamos a rontásra, ezúttal a harmadik nem sikerült, de így is simán döntős. Bereczki Richárdnak végig élesnek kellett lennie, mert Regős Gergely egy jó kombival zárkózott hátulról” – fogalmazta meg gondolatait a nap végén Martinek János szövetségi kapitány.