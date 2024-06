Paralimpia 2024: „A tokiói szereplés megismétlése a cél”

Szabó László erről azon a csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt, amelyen bejelentették, hogy a Procter & Gamble (P&G) „A mindennapok bajnokai” elnevezéssel július 1-jén reklámkampányt, valamint olyan programot indít, amelyen keresztül a cég a magyar paralimpikonok fizioterápiás kezelését támogatja.

Az MPB vezetője kiemelte, a magyar csapat minden olyan sportágban jelen lesz Párizsban, amelyben Tokióban is ott volt, ezen kívül már bocciában és lovaglásban is van kvótája, és bízik abban, hogy még cselgáncsban is lesz. Tokióban 38 versenyző képviselte Magyarországot a paralimpián, jelenleg 30 visszaigazolt kvóta van, a végleges versenyzői létszám pedig az elnök megérzése szerint 40-42 fő között lesz. A japán fővárosban a magyarok a 18. helyen végeztek a nemzetek rangsorában, ezt most nehéz lesz megismételni, hiszen a három évvel ezelőtti eseményen 163 ország vett részt, Párizsban viszont a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) becslése alapján több mint 180 lesz jelen. Egyelőre bizonytalan, hogy a kvótával rendelkező 230 orosz és mintegy 60 fehérorosz egyéni sportoló ott lehet-e majd Párizsban, ez befolyásolhatja a szabadkártyák elosztását.

Ami a szereplést illeti, Szabó László bízik abban, hogy sikerül legalább megismételni, esetleg felülmúlni a tokiói teljesítményt, ahol 16 érmet gyűjtöttek be a fogyatékkal élő magyar sportolók. Az elnök kifejtette, örül annak, hogy a sportkormányzat mellett a piacon is vannak olyan szereplők, amelyek értéket látnak a parasportban, s ezért támogatóként mellé állnak.

Magyarország eddig 30 kvótát szerzett a párizsi paralimpiára: hetet úszásban, hatot kajak-kenuban és vívásban, négyet asztaliteniszben, kettőt sportlövészetben, egyet-egyet atlétikában, bocciában, díjlovaglásban, íjászatban és kerékpárban.

A paralimpiára augusztus 28. és szeptember 8. között kerül sor a francia fővárosban.