Öttusa-vb: a férfiaknál is elődöntős mind a négy versenyzőnk

Egyelőre hibátlan, és a végjátékra nézve kifejezetten biztató a magyar versenyzők teljesítménye és helyzete Csengcsouban – azok után, hogy a világbajnokság keddi napján az összes női indulónk bejutott az elődöntőbe, a férfiak sem tettek másképp szerdán. A 79 sportoló három csoportban küzdött a továbbjutásért, a különítmények első 12–12 helyéért.

Az A-csoportban Demeter Bence nagyszerű vívás után (20 győzelem, 6 vereség, első hely a tusában) a középmezőnyben végzett a 200 méteres úszásban, 2:06.20 perces idővel 16. lett, majd így is az élről kezdhette az 5x600 méteres, 4 lövősorozattal tarkított laser runt. Ezt viszonylag „kényelmesen” teljesítette, az élről rajtolva a 10. helyen jutott be az elődöntőbe.

A B jelű különítményben két magyar is szerepelt. A csoport küzdelmei itt a medencében kezdődtek: Bőhm Csaba 1:59.82 perces úszása a negyedik, Szép Balázs 2:04.82 perces ideje a 12. helyre volt jó. Az asszók során utóbbi pozitív (14–11), míg előbbi éppen csak negatív (12–13) mérleggel zárt. Szép a 10., Bőhm a 12. pozícióból kezdhette a kombinált számot, és mindketten erősnek bizonyultak: Bőhm a 2., Szép a 8. helyen végzett, és simán elődöntős.

Egyedül a C-csoportból Bereczki Richárd rajtolhatott a 2:03.17-es úszóidő (11.) és a negatív vívómérleg (11–14) után a bejutó helyeken kívülről, a 16. pozícióból, de eleve csak nyolc másodperc hátránya volt, és a masszív laser run után neki sem volt aggódnivalója, nyolcadikként jutott a legjobb 36 közé.

„Demeter Bence nyugodtan végigment az első helyről, volt bőven ereje, maradt is neki, és így sem volt gondja. Bőhm Csaba a rajt után hamar előre került és végig jó is volt elöl. Szép Balázs a lövészetével kissé megnehezítette a saját dolgát, többször visszaesett a sorozatok után, de aztán mindig feljebb futott, míg Bereczki Richárd nagyon stabil kombizással simán felzárkózott – értékelte lapunknak a záró számban látottakat Martinek János szövetségi kapitány, majd kitért az időjárásra, beleértve a 41 fokos meleget Csengcsouban. – Ezt mindenki nehezen viseli, nem csak a mieink, végül el is tolták a kombinált számot. A három csoport délután kettőkor, háromkor, illetve fél hatkor futott volna, ebből lett aztán a tervezett menetrend fél ötös, fél hatos és fél hetes kezdés. A C-csoportosok futását aztán még félórával későbbre tették, és csak este hétkor indult el, mert közben leszakadt az ég.”

Szerdán az elődöntős nők rangsoroló vívását is lebonyolították, ami után a mieink bizakodhatnak: Gulyás Michelle 19–16-os, Guzi Blanka 17–18-as, Erdős Rita 16–19-es és Bauer Blanka 15–20-as mérlegével jók az esélyek a továbbjutásra. Csütörtökön a hölgyek két 18-as csoportban méretnek meg a döntőért, melybe az első kilenc-kilenc öttusázó kerül be.