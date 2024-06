Nemzet Sportolója: Ön kit választana? – szavazzon

A Nemzet Sportolója címet 2004-ben alapították: azt annak a 60 éven felüli, kiemelkedő sporteredményekkel rendelkező korábbi klasszisnak ítélhetik oda, aki pályafutása után is meghatározó szerepet töltött be a sportéletben. Az első alkalommal megválasztottak közül már csak négyen vannak közöttünk – az első körben lett a grémium tagja Hammerl László is –, mégpedig Balczó András, Ivánkay Mária, Keleti Ágnes és Portisch Lajos. A csütörtöki lesz a 14. választás, pontosabban javaslattétel – az elmúlt két évtizedben a tagok közül elhunyt Albert Flórián (labdarúgás), Buzánszky Jenő (labdarúgás), Földi Imre (súlyemelés), Grosics Gyula (labdarúgás), Gyarmati Dezső (vízilabda), Hammerl László (sportlövészet), Kárpáti György (vízilabda), Kulcsár Győző (vívás), Monspart Sarolta (tájfutás), Polyák Imre (birkózás), Puskás Ferenc (labdarúgás), Székely Éva (úszás), Varga János (birkózás), Zsivótzky Gyula (atlétika). A szabályozás értelmében a testület 12 tagú, ám 2011-ben a Polyák Imre halála miatt megüresedő helyre az Aranycsapat akkor még élő két tagját jelölték a klasszisok, így a Parlament 12-ről 13-ra emelte fel a címet viselők számát, és Grosics Gyula, valamint Buzánszky Jenő egyszerre lettek a grémium tagjai. A 2021 márciusában, a Nemzet Sportolója megválasztásán készült fotón balról jobbra: Portisch Lajos, Kamuti Jenő, Sági Györgyné Rejtő Ildikó, Szabó Tünde korábbi sportért felelős államtitkár, Balczó András, Varga János, Schmitt Pál, Magyar Zoltán és Hammerl László. Közülük Varga és Hammerl már nincs közöttünk (Fotó: NS-archív)