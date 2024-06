Asztalitenisz: Póta Georgina búcsúzott a zágrábi selejtezőben

Az olimpiai kvótáért harcoló magyar játékos 1:0-ra és 2:1-re is vezetett, de végül kiélezett csatában, döntő szettben a rivális nyert. A két asztaliteniszező három hete, a szarajevói olimpiai selejtezőben is összecsapott egymással, akkor is Moret győzött.

Pótának a június 18-án megjelenő világranglistán kell a megfelelő helyen állnia ahhoz, hogy Párizsban indulhasson pályafutása ötödik olimpiáján.

Zágrábban magyar részről így már csak Majoros Bence van versenyben egyesben, ő szerdán folytatja szereplését a kvalifikációban, s még két győzelmet kell aratnia a 32-es főtáblára kerüléshez.

Párosban a Majoros, Ecseki Nándor férfi és az Ecseki, Madarász olimpiai kvótás vegyes duó a 16-os főtáblán kezd.

A főtáblás küzdelmek csütörtökön rajtolnak.

EGYES, SELEJTEZŐ

NŐK

2. forduló

Rachel Moret (svájci)–Póta Georgina 3:2 (–8, 8, –6, 1, 9)

KORÁBBAN

1. forduló

Wanwisa Aueawiriyayothin (thaiföldi)–Madarász Dóra 3:1 (9, 11, –8, 8)