Asztalitenisz: az ifjúsági fiúcsapat továbbra is menetel az Eb-n

Azok után, hogy az első napon a belgákat és a horvátokat is legyőzte az ifjúsági fiú asztalitenisz-válogatott, szombaton folytatták remeklésüket a mieink az ostravai asztalitenisz Eb-n.

Szántosi Dávid és Lei Balázs nagyszerű teljesítményének köszönhetően a magyar csapat 3:2-re az osztrákokat is legyőzte, így veretlenül és csoportelsőként jutott be a nyolcaddöntőbe.

Szintén ott lesz a legjobb 16 között az ifjúsági és a serdülő leányegyüttesünk is. Az ifik – a Nagy ikrekkel, Rebekával és Judittal az élen – a lengyelek pénteki felülmúlása után a második játéknapon 3:1-re verték az olaszokat is, majd kikaptak ugyanilyen arányban a románoktól, ezzel csoportmásodikként mehettek tovább. Hasonlóképpen 2/1-es mérleggel másodikként végeztek Fegyver Zsófia vezérletével a serdülő lányok is, miután Moldova megverése után szombaton vereséget szenvedtek Németországtól (0:3), illetve diadalmaskodtak Horvátország ellen (3:1).

A serdülő fiúk az első napon a franciákkal és a németekkel szemben is alulmaradtak, majd szombaton a belgák elleni 3:0-s sikerrel javítottak, így csoportharmadikok lettek, és ezek után a nyolcaddöntőbe kerülésért az angolokkal játszottak selejtezőt, amelyen 3:2-re kikaptak. Vasárnap a selejtező második körében még javíthatnak, és kiharcolhatják a főtáblára kerülést.

A magyar utánpótlás-válogatott Eb-kerete:

Serdülők

Lányok: Fegyver Zsófia, Szögi Szonja, Somogyi Heidi

Fiúk: Gergely Márk, Szabó Lénárd, Zsigmond Simon

Ifjúságiak

Lányok: Nagy Judit, Nagy Rebeka, Pétery Johanna, Dohóczki Nóra

Fiúk: Lei Balázs, Szántosi Dávid, Poór Balázs, Kizakisz Georgiosz Nikolaosz



Edzők: Böhm Gábor, Szabó Krisztián, Zombori Dávid, Varga László

(Kiemelt képen: Szántosi Dávid Forrás: WTT)