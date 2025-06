Két halálos áldozatot is követelt a párizsi ünneplés

A The Athletic arról számolt be, hogy a BL-győzelmet követően zavargások törtek ki a városban, és 491 személyt őrizetbe vettek. A tömeg megfékezésére a rendőrség vízágyút és könnygázt is bevetett, 192 szurkoló és kilenc rendőr szenvedett sérülést. Az este két halálos áldozatot követelt, egy 23 éves rollerrel közlekedő fiatalt autó ütött el, egy 17 éves fiút pedig megszúrtak. A rendfenntartó erők tagjai közül egy személyt tartanak mesterséges kómában, miután szemen találta egy eltéved tűzijáték rakéta.

L’horreur absolue à Grenoble.



Une famille fauchée par une raclure lancée à pleine vitesse dans un bolide sur les voies de tramway.



Le kéké en BMW a voulu faire le malin en tentant un burn… Résultat : deux jeunes hommes de 17 ans et deux femmes de 23 et 46 ans fauchés.



