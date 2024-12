Carlo Ancelotti: Nem tűnik komolynak Mbappé sérülése

A harmadik madridi gólt szerző Jude Bellingham így értékelt: „Megkönnyebbülés a győzelem. Nagyon fontos volt, hogy pontokat szerezzünk. Tudtuk, hogy nehéz lesz az Atalanta játékstílusa miatt.” Bellingham mellett betalált Kylian Mbappé és Vinícius Júnior, ennek kapcsán is megszólalt az angol játékos. „Jó, hogy mindannyian gólt szereztünk, de ez nem ér semmit, ha nem nyerünk meccseket. A második félidőben védtük az előnyünket, és megérdemelten nyertünk” – idézi az UEFA oldala Bellinghamet, aki a negyvenedik mérkőzését játszotta a BL-ben, ezzel ő lett minden idők legfiatalabbja, aki elérte ezt a mérföldkövet.

Carlo Ancelotti az Atalantát is méltatta a mérkőzés után. „Ez egy nagyon fontos győzelem, kevesen nyernek Bergamóban. Szenvedtünk mi is, a Bajnokok Ligájában ez nem meglepetés, az Atalanta nyomást helyezett ránk. Továbbra is nehéz lesz a legjobb nyolc között végezni, de még van hátra két meccsünk.”

Az olasz vezetőedző a Real Madridot érintő sérüléshullámról is beszélt. „Nem tudunk mit csinálni, csak ki kell tartanunk. A naptár nagyon megterhelő, sok mérkőzést játszunk rövid időn belül, nincs mozgásterünk a rotációra – vélekedett Ancelotti, majd Mbappéról beszélt – Kellemetlen érzése volt a combhajlítójában. Nem tűnik komolynak, holnap meglátjuk. Nem tudott sprintelni, ezért úgy döntöttünk, hogy lecseréljük.”

„Mindkét csapat a saját erősségeire támaszkodva próbált nyerni, és ebből nagyszerű mérkőzés kerekedett ki. Csalódottak vagyunk, mert szerettünk volna legalább döntetlent elérni. Versenyképesek voltunk a címvédő ellen, ez motivál minket – értékelt Gian Piero Gasperini, az Atalanta vezetőedzője – Most már a nagy csapatokkal is felvesszük a versenyt. Úgy gondolom, hogy egyre veszélyesebbek vagyunk, kezdjük elhinni, hogy komoly eredményeket érhetünk el.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Atalanta (olasz)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (1–1)

Bergamo, Gewiss Stadium. Vezette: Marciniak (lengyel)

Atalanta: Carnesecchi – Djimsiti (Kossounou, 73.), Hien, Kolasinac – Bellanova (Zappacosta, 74.), De Roon, Éderson, Ruggeri (Zaniolo, 87.) – Pasalic (Szamardzsics, 58.) – De Ketelaere (Retegui, 74.), Lookman. Vezetőedző: Gian Piero Gasperini

Real Madrid: Courtois – Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García – Valverde, Ceballos (Modric, 84.) – Brahim Díaz (Raúl Asencio, 84.), Bellingham (Güler, 87.), Vinícius Júnior – K. Mbappé (Rodrygo, 36.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: De Ketelaere (45+2.), Lookman (65.), ill. K. Mbappé (10.), Vinícius Júnior (56.), Bellingham (59.)