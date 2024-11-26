Bajnokok Ligája: Bayern München–PSG

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1–0 – élőben az NSO-n!

München, Allianz Arena, 75 000 néző. V: Kovács (romániai)

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse, A. Davies – Kimmich, Goretzka – L. Sané, Musiala, K. Coman – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

A kispadon: Da. Perec (k.), Schmitt (k.), Boey, Dier, R. Guerreiro, Gnabry, Th. Müller, Olise, Tel, A. Ibrahimovic

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves, Fabián – O. Dembelé, Barcola. Vezetőedző: Luis Enrique

A kispadon: G. Donnarumma (k.), Tenas (k.), Beraldo, Skriniar, Zague, Li Kang In, Asensio, D. Doué, Goncalo Ramos, Kolo Muani

Gólszerző: Kim Min Dzse (38.)

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