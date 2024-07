Pascal Jansen: A BL-ben egy pillanatra sem lehet kihagyni

CRAIG HARRISON, a TNS vezetőedzője

– Csalódott? Bízott benne, hogy hazai pályán legyőzhetik az FTC-t?

– A futball egyszerű játék, csakis a gólok számítanak. A Ferencváros ezúttal is jobb volt nálunk, és bár a végén szépítettünk, így is vereség lett a vége. De ebből a találkozóból is sokat tanultunk, nem csak a múlt hetiből.

– Miben kell a legtöbbet fejlődniük?

– Tapasztalatot kell gyűjtenünk. Minél több ilyen mérkőzésre lenne szükségünk, láthattuk, itt teljesen más fordulatszámon pörögnek a játékosok. Ettől függetlenül büszke vagyok a csapatra, harcoltunk, küzdöttünk.

– Mi a céljuk a továbbiakban az európai kupaporondon?

– Mindenképpen szeretnénk az egyik főtáblára felkerülni. Mondhatnám, majdhogynem teljesen mindegy, melyikre, a lényeg, hogy ott legyünk!



PASCAL JANSEN, a Ferencváros vezetőedzője

– A legfontosabb a továbbjutás?

– Így van. A mai mérkőzés előtt is csak arra koncentráltunk, hogy meglegyen a továbbjutás. A munkát elvégeztük. A mostani mérkőzés nem sikerült olyan jól, mint a múlt heti, de a körülményeket sem lehetett összehasonlítani.

– Mi a párharc legnagyobb tanulsága? Mit vihetnek magukkal a jövő heti, várhatóan a Midtjylland elleni összecsapásra?

– A legnagyobb tanulság, hogy a Bajnokok Ligájában sosem szabad egyetlen pillanatra sem kihagyni, mindig élesnek kell lenni. Ezen a terepen csakis az számít, ki jut tovább! Ezúttal is akadtak jó megoldásaink, de olyanok is, amelyeket nem szerettem volna látni, gondolok a hajrában kapott gólra. Ezekről mindenképpen kell beszélnünk.

– Reális az ekkora különbség a két csapat között? Hét-egyes összesítéssel mentek tovább.

– Itt nem ez a lényeg. Számomra sokkal fontosabb, hogy a walesi csapat otthonában megfelelő hozzáállással játszottunk, és hogy fiataloknak is lehetőséget adhattam, valamint Mohammed Abu Fani is visszatért a pályára.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

The New Saints (walesi)–Ferencvárosi TC 1–2 (Daniels 90+1., ill. Zachariassen 43., Rommens 63. – 11-esből)

Oswestry (Anglia), Park Hall, 1022 néző. Vezette: Sylwestrzak (lengyel)

Továbbjutott: a Ferencváros, két győzelemmel, 7–1-gyel

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!