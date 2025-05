Takács Boglárka döntőt futna a tokiói világbajnokságon

A legjobb magyar női sprinter az m4sport.hu-nak elmondta, mivel minden szezon egy kicsit más, ennek megfelelően igazították a felkészülést és próbálják edzőjével, Németh Rolanddal időzíteni a csúcsformát.

„Szeptemberben lesz a világbajnokság Tokióban, az az év célversenye. Mivel még van négy hónap a világbajnokságig, így nyilván nem élesítettük a formát májusra, szépen fokozatosan egy másfajta ívet próbálunk írni ennek az egésznek. Terveink szerint június vége felé, a madridi csapat Európa-bajnokságon már szeretnék jó formát mutatni” – nyilatkozott az idei fedett Eb-n 60 méteren hetedik futó, aki a tavalyi olimpián elért 11.10 másodperccel tartja az országos csúcsot 100 méteren.

Hozzátette, örülne, ha szintidővel tudna kijutni a vb-re, ami 100 méteren 11.07 másodperc – ha ez nem sikerül, akkor világranglistás helyével lehet ott Tokióban.

„Vannak a szezonnal kapcsolatban megfogalmazott terveim, elvárásaim magammal szemben és nem is titok, hogy szeretném, ha idén tudnánk annyit előrelépni, hogy meglegyen a tizenegy másodperces álomhatár. Ha sikerül a kitűzött időt megfutnom a világbajnokságon, akkor azzal és kis szerencsével lehet akár döntőt is futni. Titkon abban bízom, hogy mivel elődöntőt már futottam szinte mindenhol, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, fedett pályán, tényleg mindenhol, így akkor most már jöhet a döntő” – fogalmazott a 23 éves sprinter.