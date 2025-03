Óriási párharcokat ígér a fedett pályás atlétikai világbajnokság

Megéri korán kelni a téli időszak legnagyobb atlétikai versenyéért. Amellett, hogy a fedett pályás világbajnokságon olyan magyar reménységeknek drukkolhatunk, mint Krizsán Xénia, Takács Boglárka és az újdonsült Európa-bajnok Molnár Attila, megannyi érdekes összecsapásnak lehetünk szemtanúi.

JAKOB INGEBRIGTSEN–BERIHU AREGAWI

A norvégok közönségkedvence, Jakob Ingebrigtsen dupla világrekorddal indította az évet: Liévinben egyszerre futott egy mérföldön és 1500 méteren beltéri csúcsot. Ezután a hollandiai Apeldoorn felé vette az irányt, ahol 2021 és 2023 után harmadszor is a kontinens legjobbja lett 1500 és 3000 méteren is. Az Eb után a vb-n is hasonló célokkal áll rajthoz, talán rövidebbik távján hasonlóan könnyed sikerre ítéltetett, ám 3000-en olyan etiópokkal kell farkasszemet néznie, mint az 5 kilométer jelenlegi és a 10 kilométer korábbi világcsúcstartója, Berihu Aregawi. Ebben a számban csak döntőt rendeznek, méghozzá szombaton – magyar idő szerint – 12.33-kor.

MATTIA FURLANI–MILTIADISZ TENTOGLU

A távolugró Miltiadisz Tentoglu az elmúlt években szó szerint mindent megnyert, amit meg lehetett nyerni. Nincs abban semmi csoda, hogy az olimpiai bajnoki címet hozó 2024 utáni első idényben egyelőre nem akar összeállni a mozgása. A 15 induló közül a görög csupán a tizedik legnagyobb ugrással bír idén (805 centi), de ismerve klasszisát és legendás utolsó kísérleteit, vasárnap még így is benne lehet a győzelem. A 20 éves Mattia Furlani meglepetésre elveszítette az Eb-t a vele egyidős bolgár Bozsidar Szarabojukovval szemben, de U20-as világrekorderként mégis jogot formálhat rá, hogy ő legyen Tentoglu legnagyobb kihívója. Csak nehogy valamelyik jamaicai, Tajay Gayle vagy Wayne Pinnock meglepje őket…

ALEXIS HOLMES–HENRIETTE JAEGER

Mivel a hollandok szupersztárja, Femke Bol a télen nem futott egyéni 400 métert, „csak” hazája női és vegyes váltóját segítette Eb-aranyhoz, ezért a világ idei legjobb eredménye meglepetésre sokáig Henriette Jaeger nevéhez fűződött (50.44). A norvég ugyan kikapott az 50.38-at sprintelő Lieke Klavertől Apeldoornban, de mivel riválisa nem áll rajthoz Kínában, ezért ismét jó esélyei vannak egy szép eredményre. Ez lehet, hogy az Eb-hez hasonlóan ismét ezüstérem lesz, ugyanis az amerikaiak olimpiai hatodik helyezettje, Alexis Holmes is ott lesz a mezőnyben.

ACKERA NUGENT–DITAJI KAMBUNDJI

A női rövid gátas mezőny (bent 60 m, kint 100 m a táv) szinte minden évszakban „kitermel” egy új klasszist magából. 2025-ben az áttörést eddig a három éve szabadtéren Eb-bronzérmet szerző Ditaji Kanbundji mutatja be. A fiatal svájci nemrég minden idők második leggyorsabb futásával nyerte meg az Eb-t. Olyan ellenfelekkel szemben, mint amilyen a hozzá hasonlóan 22 esztendős Ackera Nugent, ismét szüksége lesz a 7.67 másodperces formájára. A jamaicaiak tehetsége tavaly nyáron robbant be az élmezőnybe, de Párizsban még nem bírta el a nyomást, az ötkarikás döntőben rögtön az első gátba belerúgott, végül célba sem ért. Nem lennénk meglepve, ha vasárnap világcsúcs kellene az aranyéremhez, hiszen olyan erős ellenfelek állnak lesben, mint a holland Nadine Visser, az amerikai Grace Stark, a bahamai Devynne Charlton és a lengyel Pia Skrzyszowska.

MOLLY CAUDERY–ANGELICA MOSER

Vajon sikerül a tavaly hazai pályán diadalmaskodó Molly Cauderynek megvédenie a címét női rúdugrásban? A 25 éves brit az Eb-t ugyan kihagyta, de február 28-án 485 centit ugrott Madridban, amivel jelezte, hogy Nancsingban is számolni kell majd vele. Távollétében Apeldoornban Angelica Moser és Tina Sutej csatázott az aranyért, ebből a párharcból előbbi került ki győztesen. Már csak ezért is gondoljuk, hogy a svájci lehet Caudery legnagyobb kihívója szombat hajnalban. Igaz, az amerikai Sandi Morrist idén még nem láthattuk nekifutni. Honfitársa, Katie Moon és a szintén olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy kihagyja a vb-t.

A NANCSINGI FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI VB PROGRAMJA

Péntek, 1. nap (4 döntő)

3.05: női ötpróba (Krizsán Xénia, Szűcs Szabina) 60 m gát

3.50: női ötpróba magasugrás

6.10: férfi 400 m előfutam (Molnár Attila, Enyingi Patrik), férfi 60 m előfutam (Illovszky Dominik)

6.15: női ötpróba súlylökés

11.30: férfi magasugrás, döntő

11.45: női ötpróba távolugrás

12.45: női súlylökés, döntő

13.10: férfi 60 m elődöntő

13.50: férfi 400 m elődöntő

14.08: női ötpróba 800 m, döntő

14.20: férfi 60 m, döntő

Szombat, 2. nap (9 döntő)

3.05: férfi hétpróba (Gálpál Zsombor) 60 m

3.10: női rúdugrás döntő

3.25: férfi 60 m gát elődutam (Eszes Dániel, Szeles Bálint)

3.45: férfi hétpróba távolugrás

4.15: női 60 m előfutam (Takács Boglárka)

5.10: férfi hétpróba súlylökés

11.34: férfi rúdugrás döntő

11.37: férfi hétpróba magasugrás

12.05: női 3000 m döntő

12.10: női hármasugrás, döntő

12.25: férfi 3000 m döntő

12.50: férfi 60 m gát elődöntő

13.15: női 60 m elődöntő

13.44: női 400 m döntő

13.55: férfi 400 m döntő

14.05: férfi 60 m gát döntő

14.18: női 60 m döntő

Vasárnap, 3. nap (12 döntő)

3.05: férfi hétpróba (Gálpál Zsombor) 60 m gát

3.16: női távolugrás döntő

4.08: férfi 4x400 m előfutam

4.15: férfi hétpróba rúdugrás

4.55: női magasugrás döntő

12.40: férfi távolugrás döntő

12.46: férfi súlylökés döntő

13.02: férfi hétpróba 1000 m döntő

13.15: férfi 1500 m döntő

13.28: női 1500 m döntő

13.40: férfi 800 m döntő

13.48: női 800 m döntő

13.57: női 60 m gát döntő

14.07: férfi 4x400 m döntő

14.18: női 4x400 m döntő