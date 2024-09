Atlétáinkat és paraatlétáinkat köszöntötték a hétvégi csapatbajnokság döntője előtt

EGY-KÉT HIÁNYZÓTÓL ELTEKINTVE a legkiválóbb magyar atléták mind megjelentek a Magyar Atlétikai Szövetség pénteki eseményén, ahol ünnepélyes fogadtatásban részesültek. Párizsban a nyáron előbb Halász Bence lett olimpiai ezüstérmes kalapácsvetésben, majd a paralimpián Ekler Luca megvédte címét távolugrásban, 400 méteren pedig ezüstérmet nyert. Szintén ezüsttel lett gazdagabb távolugrásban Luterán Petra.

„Gratulálok a magyar atlétáknak, 2016 után újból volt érme a magyar küldöttségnek, köszönjük szépen Halász Bencének. Már a tavalyi világbajnokságon is azt hangsúlyoztam, fontos az atlétikában és minden más sportban, hogy legyenek olyan hús-vér példaképek, akik ösztönzik a fiatalokat, akik által meg tudjuk nyerni a fiatalokat ennek a gyönyörű sportágnak. Azt gondolom, ezen a nyáron születtek ilyen példaképek, ez pedig nagyon fontos a sportág jövőjének” – mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

Schmidt Ádám a sajtótájékoztatón (Fotó: Zsigmond László)

Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke kiemelte, hogy a közel egy évtizednyi szisztematikus sportszakmai tervezésnek köszönhetően a sportágnak itthon sikerült előrelépnie. A párizsi olimpiára a koronavírus-járvány utóhatásaként a megszokott négy helyett hároméves ciklus vezetett. Az összesűrűsödő versenynaptár miatt atlétáinknak már a kvótaszerzéshez is folyamatosan teljesíteni kellett.

Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára a szervezet támogatásáról biztosította a következő ötkarikás ciklusra is a magyar atlétika szereplőit. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szerint egyre kiélezettebb a verseny a parasportolók között is, Párizsban csak paraatlétikában 65 ország nyert érmet.

Fotó: Zsigmond László

Az esemény helyszíne nem volt véletlen, hiszen szombaton és vasárnap ugyanitt, a Lantos Mihály Sportközpontban kerül sor az idei csapatbajnokságra, amelynek pénzdíjazása 58.2 millió forint lesz. Klasszisaink nem csak saját számukban indulnak, Halász Bence súlylökésben is dobókörbe áll, a 400-as Molnár Attila fut 800-on is, Krizsán Xénia pedig diszkoszvetésben is kipróbálja magát.