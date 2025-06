Schmidt Ádám: A cél az, hogy minél több fiatal labdarúgó kerüljön az élvonalba

A beszélgetés során kiemelt téma volt a közösségi sport is. Schmidt Ádám azzal kezdte az ebben rejlő lehetőségek, a Sportoló Nemzet Program bemutatását, hogy bár a társadalom fókuszában a legmagasabb szintű sport van, a sportállamtitkárságnak feladata, hogy a versenysporton túlmenően a közösségi sporttal is foglalkozzon.

„Nagyságrendileg hétmillió emberhez próbálunk szólni ezen a programon keresztül, küldetésünk, feladatunk, hogy megszólítsunk minél több embert, annak érdekében, hogy legyen a mindennapos életük része a rendszeres testmozgás. Én hiszek abban, hogy a sport – túl a nevelő hatásán – nagyon sokat tehet a magyar társadalom egészségéért is.”

Kiemelte: igyekeznek felhívni a figyelmet arra, hogy az elmúlt években nagyon sok állami sportlétesítmény épült meg, és ezek nemcsak a versenysportot szolgálják ki, hanem a közösségi sportot is, a Sportoló Nemzet Programnak pedig éppen az a feladata, hogy kedvezményekkel, lehetőségekkel segítse a magyarokat a sportoláshoz való hozzáférésben. Úgy fogalmazott: a legtöbb ember tudja, miért hasznos a sport, de „fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nagyon sok létesítmény áll rendelkezésre”, nagy kedvezményekkel, megfizethető áron. Kiemelte, országszerte több mint 2500 szabadtéri kondipark van, ezek teljesen térítésmentesen használhatóak, és már edzésprogram is rendelkezésre áll, melyet QR-kódos beolvasással lehet elérni.

„Ez a küldetésünk, hogy a már meglévő létesítményeinket, a már meglévő lehetőségeinket próbáljuk meg az emberekhez közelebb vinni, hogy minél többen sportoljanak, minél többen lássák be, mennyit tehetnek sportolással az egészségükért, a jobb életminőségükért” – mondta, majd beszélt arról is, hogy kulturális eseményeken is megjelenik tematikus jelleggel a sportolás népszerűsítése, nyáron a Művészetek Völgyében és az EFOTT-on várják az érdeklődőket.

Szóba került továbbá, hogy a Sportkórház megújult körülmények között várja a sportolókat.

„Szeretnénk, ha nemcsak az LA-keretben lévő 370 sportolónknak, hanem mindenkinek, aki a magyar sport rendszeréhez tartozik, kulturált körülmények, 21. századi eszközök állnának rendelkezésre, ha bármilyen formában találkozniuk kell a sportegészségüggyel. Azt tudjuk mondani, hogy ma a Sportkórház megfelel minden ilyen elvárásnak. Kiváló, felkészült szakemberek és olyan körülmények várják ott a sportolókat, akár prevenciós, akár rehabilitációs céllal érkeznek, amelyek bizalmat kell, hogy ébresszenek” – jelentette ki az államtitkár.

A nyári, magyarországi motorversenyekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a balatonfőkajári pályabejáráson szerzett tapasztalatok alapján időarányosan sokkal jobban állnak az előkészületekkel, mint ahogy márciusban gondolta.

„Nagyon bízom abban, hogy egy nagyon sikeres motorsport lesz júliusban a Superbike és a fő esemény, az augusztusi MotoGP-futam. Remélem, sok tízezer magyar fog kilátogatni” – tette hozzá.

A múlt heti magyar sportsikerek kapcsán Schmidt Ádám kiemelte: egy napon nyert Bajnokok Ligáját a Győr női kézilabda- és a Ferencváros férfi vízilabdacsapata, amire emlékei szerint korábban még nem volt példa. Egyúttal gratulált a nyílt vízi úszóknak is, akik a horvátországi Eb-n öt arany-, illetve két-két ezüst- és bronzéremmel minden idők legjobb teljesítményét nyújtották, és megnyerték pontversenyt.

„Jó érzés volt magyarnak lenni az elmúlt néhány napban. Nyilván a Győr sikere annyiból egy kicsit másabb, hogy hazai környezetben vívhatták ki a sikert, ami egy kicsit mindig megédesíti a sikert.”

A beszélgetés végén, a szombati labdarúgó Bajnokok Ligája-döntőre áttérve azt mondta: a Paris Saint-Germainnek szurkolt, már csak Luis Enrique miatt is. A meccsen hibátlanul bíráskodó Kovács István teljesítményéről pedig külön is szót ejtett: „Szerintem kimagaslóan teljesített. Nagyon jó volt azt olvasni, hogy az UEFA-nál most az a vélekedés, hogy ő a világ legjobb játékvezetője. Bizakodjunk, hogy a jövőben akár egy világbajnoki- vagy Európa-bajnoki-döntőn is komoly szerepet szánhatnak neki.”

