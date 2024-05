Takács Boglárka ismét varázsolt: a 100 után 200-on is országos csúcsot futott!

A történelem ismétli önmagát! Takács Boglárka 2023 után ismét megcsinálta a dupla magyar csúcsdöntést a Lantos Mihály Sportközpontban megrendezett nemzetközi versenyen. A BHSE sprintere előbb a 100 métert nyerte meg 11.11 másodperces teljesítménnyel, majd kevesebb mint másfél órával később 200-on sem talált legyőzőre. A félkörös távon óriási versenyben volt Finette Agyaponggal, amiből 22.71-es eredménnyel ő jött ki győztesen.

„Nagyon jól sikerült a mai nap, örülök neki, hogy sikerült megismételnem, amit tavaly, és ismét hazai közönség előtt tudtam országos csúcsokat futni – mondta a Honvéd 22 éves atlétája. – Még vannak technikai apróságok, amiken csiszolni lehet. Erre nagyon hamar meglesz a lehetőségem, kedden Csehországban versenyzem, hétvégén pedig Stockholmba utazom. A 100 méteres futásomnak talán a közepe, a felgyorsulás része sikerült a legjobban, a végében maradt még pár század. Próbáltam jó sebességet szerezni a kanyarból kijövet, a végén már csak próbáltam tartani a mozgást, és beérni a célba. Nagyon jó, Mondo borítású pálya van itt a Lantos Mihály Sportközpontban, a pálya fekvése is kiváló, szinte mindig hátszélben tudunk futni. A római Európa-bajnokságon a korábbiaknak megfelelően ezúttal is a 100-ra fókuszáltunk, szeretnék döntőbe jutni. A tervek szerint 200-on is rajthoz állok, ha csak az időeredményt nézzük, akkor ez a két évvel ezelőtti Eb-n bronzérmet jelentett volna, de ez nem ennyire egyszerű, hiszen egy világeseményen nem csak egyet kell majd futni.”

Nem a valaha volt leggyorsabb magyar lány volt az egyetlen hazai győztese a vasárnapi nemzetközi versenynek. Mátó Sára 400 m gáton (55.49 mp – új egyéni csúcs), Klekner Hanga rúdugrásban (435 cm), Lesti Diana távolugrásban (652 cm), Halász Bence kalapácsvetésben (77.77 m) diadalmaskodott. Két szomorú eseményt is hozott a viadal, előbb Kozák Luca 100 méteres gátfutásban, Huller Dániel 800 méteren nem tudta befejezni a versenyt.

Biztató eredményt ért el 100 m gáton Kerekes Gréta (12.97 – 2. hely), 200 méteren Sulyán Alexa (23.21 – 4. hely) 110 m gáton Szeles Bálint (13.67 – 4. hely), hozzájuk hasonlóan Kéri Bianka is idei legjobbját futotta 800 méteren (2:02.31 – 5. hely). Nagy csatát vívott az első helyért a 400 méter magyar rekordere, Molnár Attila, aki alig hét századmásodperccel Daeqwan Butler mögött ért célba (45.55 – idei legjobb futása).

A Magyar Nagydíj-sorozat mellett a többpróbázók országos bajnokságának is az MTK-pálya adott otthont. Női hétpróbában a vb-4. Krizsán Xénia – a terveknek megfelelően – nem állt oda a második nap versenyeire, de csapattársával, Nemes Ritával lehet, hogy így sem bírt volna el. A címvédő ugyanis 6276 pontra javította az egyéni csúcsát, ahogyan a versenyt befejező másik négy atléta is élete legjobbját érte el. Az ezüstérmes Szűcs Szabina és a bronzérmes Kriszt Sarolta között alig 40 pont döntött. Nem sok versenyszámban van négy nemzetközi szintű sportolónk, a női hétpróba jelenleg ilyen.

A legjobb három férfi tízpróbában is egyéni csúccsal végzett, a 20 éves Gálpál Zsombor a 8000 ponthoz is közel járt.

NEMES RITA, a női hétpróba országos bajnoka Az olimpia szempontjából nagyon fontos pontszámot értem el, hogy stabilizáljam a helyem a kvalifikációs ranglistán. Ha tudom, hogy ilyen eredménnyel zárok, akkor azt előre aláírom. Az első nap a súlylökésnek és a 100 m gátnak nagyon örültem, a vasárnaptól egy kicsit tartottam, mert a távolugrás a mumusom. A bemelegítésnél mindig beléptem, de a második sorozatban 622-t ugrottam, ami megnyugtató volt a számomra. Gerelyben és 800-on nagyon sok pontot hagytam ott, de ez most így alakult, nem vagyok csalódott. Itt akár a mai napon négy versenyző is 6000 pont fölé kerülhetett volna, nagyon magas színvonalú verseny volt. Örülök, hogy ennyire ügyesek a lányok, nagyon jó utánpótlásunk lesz. A római Eb-re úgy megyek ki, mint ahogyan tavaly a budapesti vb-re: megpróbálom kihozni magamból a legtöbbet, és egy jót versenyezni.

HALÁSZ BENCE, a férfi kalapácsvetés győztese Örülök annak, hogy végre sikerült egy nagyobb idei csúcsot elérnem, aki látta a dobásaim, tudja, hogy ebben még sok méter van. Nem aggódom, hogy még nem vagyok jó formában, mert érzem, hogy csak egy nagyon kicsi plusz kéne ahhoz, hogy messzebbre repüljön a kalapács. Jelenleg a sebesség hiányzik a dobásomból, a lábam nem ér oda időben, ahová kéne neki. Két hét múlva itt az Európa-bajnokság, úgy gondolom, hogy reális ennyi idő alatt rátenni az éremhez szükséges három métert.

MAGYAR NAGYDÍJ-SOROZAT, BUDAPEST

A MAGYAR GYŐZTESEK

FÉRFIAK

KALAPÁCSVETÉS: Halász Bence (Dobó SE) 77.77

NŐK

100 M (+0.7): Takács Boglárka (BHSE) 11.11 (országos csúcs, régi: Takács Boglárka, 11.14, 2023)

200 M (+0.8): Takács Boglárka 22.71 (országos csúcs, régi: Takács Boglárka, 22.77, 2023)

400 M GÁT: Mátó Sára (MATE-GEAC) 55.49

RÚD: Klekner Hanga (DSC-SI) 435

TÁVOL: Lesti Diana (TSC-Geotech) 652

ÖSSZETETT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST

FÉRFIAK, TÍZPROBA

Országos bajnok: Gálpál Zsombor (BHSE, edzői: Gach Gergő, Zsivoczky-Pandel Attila) 7985, 2. Gábris Dávid (KSI SE) 6221, 3. Tari Tibor György (TFSE) 5902

NŐK, HÉTPRÓBA

Országos bajnok: Nemes Rita (MTK Budapest) 6276, 2. Szűcs Szabina (BHSE) 5996, 3. Kriszt Sarolta (MATE-GEAC) 5956