Emelkednek a bérletárak, csalódottak a Manchester United szurkolói

A Manchester United egyik szurkolói csoportja (MUST) szerint kisebb mértékben emelkednek a bérletárak, mint attól sokan tartottak, ráadásul megmaradt a 16 éven aluliak kedvezménye, de a drukkerek ismét hangot adtak csalódottságuknak, amiért a klub figyelmen kívül hagyta a kérésüket – írja a BBC.

A március 9-i, Arsenal elleni hazai mérkőzés (1–1) előtt – az idényben már nem először – felvonultak transzparenseikkel a szurkolók az utcán, hogy tiltakozzanak a növekvő díjak és a vezetőség döntései ellen. Olyan feliratokat lehetett látni Manchesterben, mint hogy „Elég a hűség kizsákmányolásából!” (Stop exploiting loyalty), „Vissza akarjuk kapni a klubunkat” (We want our club back), „Nyugodj békében, szurkolói kultúra (1878–2025)” (R.I.P. fan culture – 1878–2025) vagy „Glazer család, tűnés!” (Glazers out).

Az ötszázalékos bérletáremelés mellett további változtatások is életbe lépnek majd a következő idénytől. Ilyen, hogy a bérlettulajdonosoknak a 19 hazai PL-meccsből már 15 helyett minimum 16 találkozóra ki kell menniük, míg a bérlettel nem rendelkezőknek a kiemelt mérkőzések, vagyis a rangadók drágábbak lesznek.

A jegyárak emelkedése már novemberben kiderült Mint akkor megírtuk , az MU eltörli a gyerekek és idősek (65 év felettiek) számára fenntartott belépők kedvezményét, így azok 25 (12 ezer forint) helyett 66 fontba (32 ezer forint) kerülnek majd. Az is aggasztja a drukkereket, hogy egyre több klub a maximálisan kiszabható árat, azaz 30 fontot (15 ezer forint) kéri el a vendégszurkolóktól annak ellenére, hogy a 2025 és 2028 közötti időszakra 17 százalékkal, 12.25 milliárd fontra (6.076 billió forint) emelkedtek a Premier League közvetítési és reklámbevételei.

A United vezérigazgatója, Omar Berrada szerint a klub „keményen dolgozott, hogy igazságos és észszerű árazást alakítson ki”, és mint mondta, „a változtatásokra a folyamatosan emelkedő működési költségek ellensúlyozása miatt van szükség”.

Ezzel szemben a MUST nem látja indokoltnak az emelést, és közleményében azt írta a szervezet, hónapokon át próbálták elérni, hogy az árakat befagyasszák a következő szezonra, de sikertelenül.

„Megértjük, hogy semmilyen áremelés nem örömteli, főleg, amikor gyengébben szerepel a csapat, és meghallgattuk az érveket, azonban a klub úgy döntött, nem lenne helyes változatlanul hagyni az árakat, miközben a költségek nőnek, és a Manchester Unitednek továbbra is anyagi nehézségekkel kell megküzdenie. A lehető legkisebb mértékben emeltünk, a fiatalok bérletkedvezményét meghagytuk, eközben pedig biztosítjuk, hogy a klub elég erős maradjon pénzügyileg a csapat fejlesztéséhez” – nyilatkozta Berrada.

Nemrég egyébként az MU azt is bejelentette, hogy nagyjából 200 alkalmazottól válik meg a pénzügyi stabilitás érdekében, miután tavaly már elbocsátott 250 embert.