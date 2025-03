„Kibírom a népszerűtlenséget, de...” – Ratcliffe csak egy ok miatt szállna ki a Manchester Unitedből

„Úgy értem, hogy egy darabig kibírom – fogalmazott Sir Jim Ratcliffe a BBC szerint. – Nem bánom, ha népszerűtlen vagyok, mert megértem, hogy senki sem szereti a Manchester Unitedet ott látni, ahol most van. És azt is, hogy senkinek nem tetszenek a döntéseink, amelyeket meg kell hoznunk. Ha kiváltok egy kis haragot, azt még kibírom. Azonban én sem vagyok különb az átlagembereknél, tehát ha a gyűlölet végül elérné azt a szintet, amit a Glazer család kapott, akkor azt mondanám, hogy nézzétek srácok, elég volt, csinálja ezt valaki más.”

A nagyon népszerűtlen Glazer család 2005-ben, tőkeáttétellel vásárolta meg a klubot, és megtartotta többségi részesedését. Ratcliffe az interjúban azonban úgy fogalmazott, hogy az amerikai család mostanra teljesen a háttérbe vonult, helyettük minden kritika rá zúdul: „Glazerék már meccsre sem igazán járnak. Most egy kicsit háttérbe vonultak, szóval most én kapok mindent. Mióta bevásároltuk magunkat a klubba, még csak nem is találkoztam velük” – fogalmazott az MU-vezér.

Ratcliffe arról is beszélt, hogy jelenleg nincs szüksége biztonsági személyzetre, és reméli, erre nem is lesz szükség, mert az egyáltalán nem lenne számára elviselhető, és nem is tudna úgy élni, mint a Glazer család – akiknek viszont szükségük volt biztonságiak alkalmazására. „Ezt ilyen szinten egyszerűen nem tudnám elviselni. Nem lenne szórakoztató...” – mondta.

Amikor Ratcliffe és az Ineos csatlakozott a Manchester Unitedhez, a szurkolók többsége örült a milliárdos érkezésének, aki gyerekkora óta a klub szurkolója. Egy év elteltével azonban sokak megharagudtak Ratcliffe-re, a milliárdos pedig egyre népszerűtlenebb lett. Számos kritikát kiváltó lépése volt, köztük költségcsökkentési intézkedések, amelyekre azonban Ratclifffe szerint szükség volt. Annál is inkább, mert a klub jelenlegi teljes adóssága meghaladja az egymilliárd fontot. Az elmúlt pénzügyi évben 37 millió font kamatot fizettek csak az adósságok után.