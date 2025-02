Ászok Angliában – Vincze András jegyzete

GOMBFOCIBAN persze már a hetvenes években is játszottak magyarok az angol csapatokban, de akkoriban senki sem gondolta, hogy egyszer más világ is lesz, kinyitják a brit futballsziget kapuját, s már nemcsak a panelszobák parkettáin, hanem a gyepen is csúsznak, lőnek a mi fiaink. Anno az is országos szenzáció volt, hogy a Liverpool magyar játékost szerződtetett, Kozma Istvánt, más kérdés, hogy akkoriban nem nagyon tudott ezzel a helyzettel mit kezdeni a közép-európai közeg, mint ahogyan nyilván sokan meglepődnek manapság is azon (hiszen az idő sok emléket elhalványít), ha szóba kerül, hogy a volt újpesti után a Liverpool felnőttcsapatának következő pályára küldött magyar labdarúgója a manapság az MTK-t erősítő Németh Krisztián volt (2008. július 31.: Villarreal–Liverpool felkészülési mérkőzés, 0–0). Persze addigra azért már jobban megvetették a lábukat az évszázados viszonylatban megközelíthetetlennek hitt brit gyepen a magyar futballisták: nyilván mindenkit felsorolni lehetetlenség ilyen nyúlfarknyi helyen, de a gólvonal előtt ugyebár Király Gábor vagy az áldott emlékű Fülöp Márton, a mezőnyben pedig Gera Zoltán produkciója szolgáltatott témát a meccstudósítások során (és persze a labdarúgó-hétköznapokról szóló cikkekben is). Mára pedig elérkezett a pillanat, hogy a magyar focirajongó erősen elgondolkodhatott azon, hogy 2025. február 1-jén délután a Paks–ETO bajnoki hajráperceit kihagyva a Bournemouth–Liverpool Premier League-meccsre kapcsoljon át, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kikocogott a pályára.

Más kérdés, hogy a meccs aligha ragad majd meg a futballtörténelem nagy csatái között, így talán érdemes inkább az érzelmi oldalról közelíteni a történethez: igencsak jó volt úgy hátradőlni, hogy két magyar válogatott játékos bizonyította (sokadszorra), hogy a legjobbak között megállja a helyét. Sőt, mindketten képesek hozzátenni – és nem is keveset – a tempóhoz, fineszhez, keménységhez. A végeredmény szempontjából nyilván Kerkez Milos története a szomorúbb, hiszen a vesztes oldalon állt, ugyanakkor ismét bebizonyosodott, hogy a Premier League-mezőny szélsőjátékosai között kivételesen erős futó- és passzteljesítményre képes, Szoboszlai Dominik pedig újfent megmutatta, milyen az elegáns futball, s hogy nála önzetlenebbül és jobban nem passzolt senki (innen, Budapestről nézve legalábbis ez tűnt fel).

Ráadásul már azt is ízlelgeti magában az ember, hogy május 25-én elérkezhet a történelmi, nagy pillanat is, amikor a tabella élén álló Liverpoolt és a bajnokcsapatban Szoboszlai Dominikot ünnepelik a PL-idény végén – na, az a jelenet szó szerint bearanyozná a régi álmokat is. Mármint hogy nem csak gombfociban voltak és vannak magyar ászok Angliában.