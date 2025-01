Napsütésre várva – Smahulya Ádám jegyzete

A havazás és a fagy miatt az is kérdés, megrendezik-e vasárnap az angol labdarúgás egyik legnagyobb rangadóját, a Liverpool és a Manchester United mérkőzését. Ami jelenleg inkább csak a múlt miatt nevezhető rangadónak, a Unitednél ugyanis már évek óta várnak arra, hogy újra kisüssön a nap. Már-már úgy tűnik, el van átkozva a klub, amely Sir Alex Ferguson távozása óta csak árnyéka önmagának, és egy-egy kisebb sikertől eltekintve szinte súlytalan. A megannyi edzőváltás sem segített a csapaton, és egyelőre a megmentőnek kikiáltott Rúben Amorim sem váltotta meg a világot.

A United négy vereséggel zárta 2024-et, ami viszont ennél sokkal meglepőbb, hogy 2016 januárja óta nem nyert az Anfieldben, sőt az utóbbi kilenc liverpooli fellépésén csak egy gólt szerzett. Ha valaki akkor azt mondja, hogy a manchesteriek a következő csaknem kilenc évben egyszer sem győznek az Anfieldben, azt alighanem bolondnak nézik. És ugyanez lett volna a reakció, ha valaki azzal hozakodik elő, hogy 2025-ben egy magyar futballista lesz az Európa topcsapatának számító Liverpool egyik alapembere. Márpedig ez a helyzet. Szoboszlai Dominik 2016-ban még az MTK kötelékébe tartozott, az U17-es együttesben mások mellett Szuhodovszki Somával, Bolla Bendegúzzal és Schäfer Andrással játszott egy csapatban. A tehetsége akkor is szembetűnő volt, de abban az időszakban még a Bundesliga is távolinak tűnt, nemhogy a Premier League egyik élklubja.

Most viszont az a helyzet, hogy a magyar futballkedvelők többsége miatta ül le vasárnap megnézni a mérkőzést, és nem is annyira titkon sok United-szurkoló is azért szorít, hogy ismét megvillanjon. Ha így lesz, azzal még inkább belopja magát a Liverpool-drukkerek szívébe. Mert arrafelé kevés fontosabb rangadó van, mint a United elleni. De ez a túloldalon is igaz, ha Amorim a City decemberi legyőzése után egyből megszerzi a Liverpool skalpját is – idegenben, kilenc év várakozás után –, már most kisebb hőstettet visz véghez. A vendégek kényelmesebb helyzetben vannak az esélyek miatt, inkább Szoboszlai Dominikékon lesz nagyobb a nyomás. De meglepő lenne, ha éppen most buknának el. A lényeg mindenesetre az, hogy semmiképpen se a havazás nyerjen.

Egy győztes Szoboszlai-gól pedig csak ráadás lenne.

