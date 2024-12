Szoboszlai posztriválisa a gólja után üzenetet kapott Klopptól

Arne Slot az utóbbi hetekben a Liverpool sűrűsödő menetrendje miatt több poszton is rotálja játékosait, hogy frissek maradjanak, így Szoboszlai Dominik és Curtis Jones is egymást váltva kap helyet a kezdőcsapatban. Szoboszlai a Tottenham 6–3-as legyőzése során remekelt, gólt és gólpasszt is jegyzett, aztán csütörtökön pihenőt kapott, Jones kezdett a helyén, valószínűleg azzal a céllal, hogy vasárnap a West Ham ellen ismét a magyar válogatott csapatkapitánya legyen ott a kezdő 11-ben.

Csakhogy Szoboszlai csereként beállva sárga lapot kapott a Leicester City ellen, ez volt neki az idényben az ötödik, ami miatt a következő mérkőzést automatikusan ki kell hagynia eltiltás miatt.

Így várhatóan a csütörtökön győztes gólt szerző Jones kezd a West Ham ellen is. Az angol a Leicester City elleni meccs után elmondta, különleges üzenetet kapott Jürgen Klopptól, a Liverpool korábbi vezetőedzőjétől. „Jürgen volt! A meccs után levezető edzést tartottunk, aztán ilyenkor az öltözőbe érve megnézem a telefonomat, hogy üzenjek a családnak, de jött egy rövid Klopptól is. Azt írta, gratulál a századik meccsemhez, és vár még rám további ötszáz – árulta el Curtis Jones. – Nem is értettem, miért százat ír, biztosan többet játszottam már, de ellenőriztem, és tényleg annyi. Jürgen ilyen, odafigyel a részletekre, tartja a kapcsolatot a csapattal, óriási figura, még mindig imádjuk. Ő fektette le a mai csapat alapjait, Slot pedig nagyon jól viszi tovább.”

Arne Slot csapata hétpontos előnnyel vezeti a Premier League-et, ráadásul legközelebbi üldözőjénél, a Chelsea-nél eggyel kevesebb mérkőzést játszott. Andy Robertson szerint a holland szakember irányítása alatt a csapat játéka meccsről meccsre megújul, Slot mindig meglepi a játékosait valami újdonsággal, ami bizonyítja, mennyire felkészült szakmailag.

„Minden meccs előtt változtat azon, mit kell játszanunk, minden egyes ember feladata megváltozik valamelyest – mondta a skót védő. – És mindig többet vár tőlünk, mint amit kap, sohasem elégedett, senki sem tökéletes a szemében. De nekünk pont erre van szükségünk. Minden mérkőzés más, mindig másképpen is kell játszani. Így megy az idény eleje óta, hétről hétre alkalmazkodunk.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

LIVERPOOL–LEICESTER CITY 3–1 (1–1)

Liverpool, Anfield. Vezette: Bond

LIVERPOOL: Alisson – Alexander Arnold, J. Gomez, Van Dijk, A. Robertson (Cimikasz, 86.) – Gravenberch (Endo, 86.), A. Mac Allister (H. Elliott, 90+2.) – Szalah, C. Jones (Szoboszlai, 78.), Gakpo – D. Núnez (Diogo Jota, 78.). Menedzser: Arne Slot

LEICESTER: Stolarczyk – J. Justin, Coady (Okoli, 90+5.), Vestergaard, V. Kristiansen – Winks (Skipp, 65.), B. Soumaré – J. Ayew, El Khannouss (Buonanotte, 65.), Mavididi (Cordova-Reid, 87.) – P. Daka. Menedzser: Ruud van Nistelrooy

Gólszerző: Gakpo (45+1.), C. Jones (49.), Szalah (83.), ill. J. Ayew (6.)