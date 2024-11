Kerkez edzője a magyar játékos sérüléséről beszélt

Andoni Iraola egy kalap alá vonta Antoine Semenyo és Kerkez Milos esetét.

„Mind a ketten olyan játékosok, akik sok percet töltenek a pályán, a klubunknál és a válogatottjukban egyaránt. Az elmúlt hetekben első alkalommal történt olyan, hogy kezelésre volt szükségük” – idézi a klubhonlap az AFC Bournemouth menedzserét, aki arra is kitért, az említett játékosok egészségügyi problémái nem a legutóbbi mérkőzésen jöttek elő, hanem olyan jellegű adottságok, amelyekkel alapvetően együtt kell élniük.

„Az elmúlt időszakban egy kis szünetet kellett tartaniuk. Kezelésre volt szükségük és meg kellett próbálniuk javítani az általános fizikai állapotukon, hogy a továbbiakban is bírják a rájuk nehezedő nagy terhelést, ugyanis sokszor vetjük be őket. Általában végigjátsszák az összes meccset” – tette hozzá az edző, aki arra is kitért: reméli, játékosai „egyre jobban lesznek és elfelejthetik ezeket a gondokat.”

Iraola rövidesen újra odadobhatja a labdát Kerkeznek (Fotó: Getty Images)

A 21-szeres magyar válogatott Kerkez Milos klubja tájékoztatása alapján kisebb térdprobléma miatt injekciókúrára szorult, ezért nem lehetett ott a Hollandia és a Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

16.00: AFC Bournemouth–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)