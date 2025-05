NHL: a Carolina ezúttal nem hagyta, hogy kisöpörjék, életben tartotta reményeit

A legutóbbi három alkalommal, amikor a Carolina főcsoportdöntőt játszott, egyetlen meccset sem tudott megnyerni: ellenfelei háromszor is kisöpörték, legutóbb (2023) éppen a Florida, amelynek – 3–0-s összesítésbeli előnye révén – most is megvolt az esélye erre.

Ezúttal azonban Frederik Andersen lehúzta a rolót: mind a húsz floridai lövést hárította! A Hurricanes támadói 26-szor találták el a kaput, részükről egy lövés be is akadt – Logan Stankoven a második harmad derekán köszönt be, a párharc során először szerzett vezetést a carolinai csapat –, és amikor az utolsó percekben a Panthers mindent egy lapra tett fel, Sebastian Aho és Jordan Staal is ütött egy-egy üres kapus gólt, biztossá téve a győzelmet.

A párharc magyar idő szerint csütörtök hajnalban folytatódik, a Hurricanes hazai jégen próbálkozhat a további felzárkózással.

NHL, RÁJÁTSZÁS

KELETI FŐCSOPORT

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Florida Panthers–Carolina Hurricanes 0–3

A RÁJÁTSZÁS MENETRENDJE

AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁSOK

FŐCSOPORTDÖNTŐK

Keleti főcsoport

Carolina Hurricanes–Florida Panthers 1–3

Nyugati főcsoport

Dallas Stars–Edmonton Oilers 1–2

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK

Keleti főcsoport

Toronto Maple Leafs–Florida Panthers 3–4

Washington Capitals–Carolina Hurricanes 1–4

Nyugati főcsoport

Winnipeg Jets–Dallas Stars 2–4

Vegas Golden Knights–Edmonton Oilers 1–4

EZ TÖRTÉNT AZ 1. FORDULÓBAN

Keleti főcsoport

Toronto Maple Leafs–Ottawa Senators 4–2

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 1–4

Washington Capitals–Montréal Canadiens 4–1

Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 4–1

Nyugati főcsoport

Winnipeg Jets–St. Louis Blues 4–3

Dallas Stars–Colorado Avalanche 4–3

Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 4–2

Los Angeles Kings–Edmonton Oilers 2–4