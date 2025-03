NHL: Ovecskin gólpasszokig jutott, a Washington legyőzte a címvédőt

Alekszander Ovecskin ötször is próbálkozhatott lövéssel, de maradt 888 gólnál, így továbbra is hét találatra van attól, hogy megdöntse Wayne Gretzky NHL-csúcsát.

Az orosz klasszis ugyan nem talált be, de két gólpasszt kiosztott, a Washington Capitals pedig így 6–3-ra legyőzte a címvédő Floridát. A fővárosiak sorozatban a negyedik győzelmüket érték el.

A Dallas hosszabbítás után verte a Philadelphiát, így egymás után hetedik hazai mérkőzését nyerte meg. A Carolina Hurricanes hetet kapott Los Angelesben, így véget ért nyolcmeccses győzelmi sorozata.

A Montreal az utolsó harmadban négy perc alatt ledolgozta háromgólos hátrányát, de szétlövés után a Colorado ünnepelhetett.

FÉRFI JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Vancouver Canucks 5–3

Dallas Stars–Philadelphia Flyers 3–2 – hosszabbítás után

Minnesota Wild–Buffalo Sabres 4–1

St. Louis Blues–Chicago Blackhawks 4–1

Los Angeles Kings–Carolina Hurricanes 7–2

New York Islanders–Calgary Flames 3–4 – hosszabbítás után

Utah–Tampa Bay Lightning 6–4

Washington Capitals–Florida Panthers 6–3

Montreal Canadiens–Colorado Avalanche 4–5 – szétlövés után

Nashville Predators–Toronto Maple Leafs 5–2

New Jersey Devils–Ottawa Senators 2–3

Vegas Golden Knights–Detroit Red Wings 6–3

Edmonton Oilers–Seattle Kraken 5–4

San Jose Sharks–Boston Bruins 3–1