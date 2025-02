NBA: hiába az idei újítás, 2026-ban jöhet az amerikaiak a világ elleni All-Star mérkőzés?

ERŐS MEZŐNY ÁLLHAT ÖSSZE 2026-RA

Ugyan McClung teljesítménye történelmi, a 26 éves játékos messze van a sztárstátusztól az NBA-ben, de így is megihletetett többeket. A korábban a pályán remek zsákolásokát bemutató Ja Morant egy sérülést követően úgy fogalmazott, hogy leszokott ezekről a mutatványról. A 2019-ben második választott Morantről csapattársai tudták, hogy nem fogja tartani szavát.

Sőt, McClung inspirálta Morantet, jövőre ő is versenybe szállna. „Mac talán rávesz arra, hogy zsákoljak.” – írta X-oldalán Ja Morant, majd kihívta Zach LaVine-t és Aaron Gordont is. Ők ugyan nem válaszoltak, de Janisz Adetokunbo rögtön reagált Morant bejegyzésére: „Ha te is nyomod, akkor én is megyek veled.”

NAGY HIÁNYZÓ A GÁLÁRÓL

Jövőre több sztár is bejelentkezett a zsákolóversenyre, idén viszont két hiányzója is volt az All Star-gálának. LeBron James bokafájdalmak miatt, míg Anthony Edwards ágyékfájdalom miatt nem játszott a mérkőzésen. A Los Angeles Lakers 40 éves irányítója szombaton nem vett részt az edzésen és a médianapon, másnap a meccs előtt két órával hozta meg a végső döntést, azaz túl későn ahhoz, hogy a liga kijelölje a helyettesét, így Domantas Sabonis, Devin Booker és Normal Powell egyike sem kapott lehetőséget. James először 2005-ben vett részt az All Star-gálán, azóta minden évben jelen van, sorozatban húsz meccsen játszott, a 21. kimaradt, de így is ő a rekorder. Sokan kritizálták a Lakers sztárját, mondván túl későn közölte döntését, egyesek szerint szándékosan nem közölte a sérülését. James elmondta, hogy szeretett volna játszani, de a gyógyulás az első, és szeretne százszázalékos formában játszani az alapszakasz hajrájára.

JÖVŐRE JÖHET AMERIKA A VILÁG ELLEN?

Az idei All Star-gálán fontos újítást vezetett be az NBA. Ezúttal nem a Keleti és a Nyugati Konferencia játékosai versengtek, nem is a két legtöbb szavazatot kapó játékos választott magának csapatot, hanem a sztárokat három csapatba sorolták, és a pénteki négycsapatos Rising Stars torna győztesével kiegészülve negyven pontig tartó elődöntőket és döntőt rendeztek.

Az idei formátum miatt a nagy nevű játékosok többet beleadtak, nehogy a fiatal játékosok egy győzelemmel csorbát ejtsenek becsületükön. Ennek ellenére lehet, hogy jövőre ismét átalakul az All Star-gála. Vasárnap délután Janisz Adetokunbo, a Milwaukee Bucks kétszeres alapszakasz MVP-játékosa kérdésre válaszolva elmondta, ő szívesen játszana egy olyan gálameccsen, ahol az amerikaiak a világ többi országából érkező kosarasokkal mérkőzne meg.

„Nagyon örülnék neki. Ó, nagyon szeretném, szerintem ez lenne a legérdekesebb és legizgalmasabb formátum. Az biztos, hogy büszkén képviselném a csapatot, mindig versenyzem, de úgy gondolom, hogy ez egy kicsit több plusz löketet adna a versenyzéshez, ott lenne Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokics, Luka Doncic, Victor Wembanyama, Karl-Anthony Towns, Alperen Sengun. A legjobb amerikai játékosok ellen menni, azt hiszem, jó móka lenne” – idézi Adetokunbo szavait az NBA.