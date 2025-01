NHL-legek: minden hétre jut egy Ovecskin-mérföldkő

Az előző összeállításunkban Connor McDavid kapcsán megemlítettük, hogy az Oilers házi örök pontlistáján feljött a második helyre Wayne Gretzky mögé. Ezúttal nem tudjuk dicsérni a klasszis játékost, ugyanis három mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután a vancouveri Conor Garland fejét ütötte meg két kézben tartott bottal. Az Edmonton sztárjának tette azért sem volt bölcs dolog, mert mindez öt másodperccel a lefújás előtt történt. Egyébként ezen a mérkőzésen sem maradt pont nélkül, egy gólpassz jegyzett, ezzel 43 találkozó után 20 góllal, és 45 gólpasszal áll.

Rahassa tämä on Chris Johnstonin mukaan 195 312,50 dollarin ansiomenetys.

A New York Rangers 29 éves kapusa, Igor Sesztyorkin nagyszerű formának örvend, karriercsúcs közelében teljesít. Szerda hajnalban az Ottawa elleni találkozón 5–0-ra nyert a Rangers, Sesztyorkin gólt sem kapott, mind a 20 lövést hatástalanította. Mivel a január 19-én, a Columbus Blue Jackets elleni, szétlövéssel megnyert bajnokin sem jártak túl az eszén az ellenfél játékosai, immáron több mint 164 perce nem kapott gólt. Ez 2019 óta íródó NHL-es pályafutása második leghosszabb ilyen időszaka, a rekordot a tavalyi idényben állította fel, amikor március 4. és 14. között 166 percig és 30 másodpercig maradt érintetlen a hálója. Péntek hajnalban a Philadelphia ellen amennyiben „túléli” az első perceket, karrierrekordot állíthat fel. Egyébként ő a Rangers történetében a harmadik kapus, akinek legalább öt back to back shutoutja van, azaz egymást követő két mérkőzésen sem kapott gól.

Ha már kapusok, a Carolina Hurricanes kapusa, Frederik Andersen is mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a Chicago Blackhawks ellen védett 500. alkalommal az NHL-ben. Ami a védés hatékonyságát illeti, nem ez volt a legjobb meccse, mindössze 88 százalékkal zárt, de október 26-a után kapott ismét lehetőséget, így a formája érthetően „rozsdás” volt, végül a Carolina hosszabbításban nyert.

Az elmúlt hét kapcsán ki kell emelni Alex Nedeljkovic formáját is, aki a Buffalo Sabres otthonában 5–2-re megnyert találkozón tett le olyan teljesítményt az asztalra, amilyet nem sokan ezelőtt. A Pittsburgh Penguins kapusa negyven lövést fogott meg, de ezen felül a támadójátékból is kivette a részét. A Pittsburgh harmadik gólját Cody Glass szerezte, ennél a találatnál Nedeljkovic asszisztot jegyzett. A végjátékra úgy fordultak a felek, hogy a Penguins vezetett 4–2-re, a Buffalo levitte kapusát, egy, a harmadba körbelőtt pakkot lefülelt a kapus, és az alapvonalon túlról a kapuba emelte a korongot, ezzel eldöntve végleg a győzelem sorsát. Alex Nedeljkovic a 16. kapus az NHL történetében, aki gólt szerzett. Ő egyébként nemcsak az NHL-ben, hanem korábban az AHL-ben és az ECHL-ben is eredményes tudott lenni.

Minden hétre jut egy rekord Alekszandr Ovecskin kapcsán, a 39 éves csatár az Ottawa Senators elleni mérkőzésen volt eredményes, az ő góljával nyert a Washington Capitals a hosszabbításban 1–0-ra. A liga sztárja a ráadásban a 26 védéssel záró Leevi Merilainen kapuját vette be, ő volt a 179. kapus, akinek betalált NHL-es pályafutása során. Ezzel új rekordot állított fel a történelemben, ugyanis az eddigi csúcstartó Jaromír Jágr volt 178-cal. Ez volt az orosz veterán NHL-pályafutásának 874. gólja, így már csak 20 találat választja el Wayne Gretzky örökrekordjának beállításától.