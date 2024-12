Csak három irányító a tízben – íme, 2024 legjobb NFL-játékosai!

AKIK LEMARADTAK

Harminckét csapat dolgozik 53 fős keretekkel az NFL-ben, köztük rengeteg szupersztárral, így kiváltképp nehéz mindössze tíz lenyűgöző teljesítményt kiemelni. Ha a posztérték számítana, lehet, csak irányítók kerültek volna be a tízbe, így azonban közülük is csak három „jöhetett”. Emiatt maradt ki például az a Joe Burrow (Cincinnati Bengals), aki a 2024-es alapszakaszban karrierje legjobb formáját mutatja: cikkünk megjelenésekor már 4200 passzolt yardnál és 39 touchdownnál tart, csapata viszont könnyen lehet, hogy nem jut be a rájátszásba. Itt lenne a helye a Detroit Lions passzsiettetőjének, Aidan Hutchinsonnak is, aki súlyos sérüléséig messze a liga legjobb védője volt idén – mindössze öt meccsen 7.5 sacket hozott össze. Fájó hiányzó továbbá Justin Jefferson is, a liga egyik legjobb elkapója, aki idén is hatalmasat repeszt (15 meccsen 1400 elkapott yard és 10 TD), ám pechjére van valaki a posztján, aki még nála is félelmetesebben játszik. Ami különsen fájó, hogy a januárban főcsoportdöntőig jutó, idén mindössze két meccset vesztő Detroit Lionsból senki nincs a listán, de Dan Campbell csapata igazi csapatként működik. Egyénileg Amon'ra St. Brown (elkapó), Jahmyr Gibbs (futó) vagy éppen Jared Goff (irányító) sem tett annyit, hogy felkerüljön, míg Hutchinsont már említettük.

PATRICK MAHOMES

(irányító, Kansas City Chiefs)

Azt gondolom, nem kérdés, hogy ő az NFL jelenlegi legjobb irányítója, korszakos tehetség, akinek még minden esélye megvan arra, hogy minden idők legjobbjaként emlékezzünk rá, amikor visszavonul (persze Tom Bradyvel felvenni a kesztyűt... nem egyszerű). Ennek ellenére szögezzük le, Mahomes egyénileg (főleg magához képest) legfeljebb erős közepes alapszakaszt tudhat hamarosan maga mögött, ami önmagában (4000 yard, 26 TD, 11 INT) nem indokolná, hogy felkerüljön a tízes listára (igaz, ezeket a számokat 15–1-es mérleggel együtt szállítja), de ne felejtsük el az év elejét sem, amikor a Chiefs klasszisa a rájátszásban tündökölve ismét Super Bowl-győzelemig vezette csapatát, a San Francisco 49ers elleni hosszabbításos döntőben helyenként zseniálisan játszva (333 yard, 2 TD, MVP-cím). Az volt Mahomes harmadik gyűrűje, idén pedig minden esélye megvan rá, hogy a negyediket is megszerezze, triplázva...

JOSH ALLEN

(irányító, Buffalo Bills)

Biztos van olyan drukker, akinek sikerül, mégis kijelentem: Josh Allent nem lehet nem szeretni. A Buffalo Bills robosztus klasszisa évek óta pazar teljesítménnyel ostromolja a Super Bowl kapuját, de eddig még sosem lépett át rajta, sőt, főcsoportdöntőig is csak egyszer jutott. Ebben a naptári évben talán még az eddigi játékára is rátett egy lapáttal, elképesztő élvezettel, arcán mosollyal játszik, miközben kézzel és lábbal egyaránt szétszedi az ellenfél védelmeit, jóformán első számú elkapó nélkül. Allen a még futó alapszakaszban az első számú MVP-favorit, ami nem csoda, hiszen futásait és passzait összeadva 37 touchdownnál és 4000 yard felett jár úgy, hogy van még két meccse, csapata pedig 12–3-as mérleggel áll. Megállíthatatlan.

LAMAR JACKSON

(irányító, Baltimore Ravens)

Nem rossz irányítóteljesítmény egy futótól... Ezt a frázis mindig el lehet sütni, amikor Jacksont méltatják, hiszen karrierje elején sokan nem hitték, hogy jó irányító válhat a labdával „sokat szaladgáló” QB-ból, mára pedig kétszeres MVP, de a harmadikra is van még esélye bőven... Jackson amellett, hogy idén is hozzá teszi csapata játékához a magáét lábon, elképesztően jól és pontosan passzol, ami összességében egy meccsel a vége előtt közel 5000 yardot, 43 totál TD-t és mindösszesen négy interceptiont jelent, miközben a Ravens 11 győzelmet számlál. Persze, ha már az egész évet nézzük, azt se feledjük, hogy januárban főcsoportdöntőig menetelt csapatával.

JA'MARR CHASE

(elkapó, Cincinnati Bengals)

Hi-he-tet-len. Csak így lehet kifejezni azt, amit a most futó alapszakaszban művel a Bengals elkapóklasszisa. Chase nyáron „kivágta” a hisztit, amikor nem kapott új, zsíros szerződést (csapata senkit sem fizet meg olyan könnyen), majd az edzések kihagyása miatti rozsda látszott is rajta az első két meccsen, de utána elszabadult a „pokol”. Chase jelenleg 108 elkapásnál, 1510 yardnál és 16 TD-nél tart két meccsel a vége előtt, mindhárom mutatóban vezeti az NFL-t, így jó esélye van arra a bizonyos „triple crownra”, ami az elkapók közti csúcsragadozóvá teheti – mondjuk épp a bevezetőben már említett Justin Jeffersonnal szemben. A Bengals elkapója gyors, erős, fizikális, s remekül fut útvonalakat... tényleg nem lehet megállítani.

GEORGE KITTLE

(tight end, San Francisco 49ers)

Egy tight endnek is fel „kellett” kerülnie a listára, így pedig nem eshetett másra a választás, mint George Kittle-re. Az őrült arckifejezéseiről és kirobbanó energiájáról is ismert San Franciscó-i TE már az év elején odatette magát, amikor Super Bowlba jutott csapatával a Chiefs ellen, de ezt (mégha a 49ers nem is követte ebben) kiváló alapszakasszal is megfejelte. Kittle amellett, hogy továbbra is elit blokkolásban, két meccsel a szezon vége előtt 68 elkapásnál, közel 1000 yardnál és 8 TD-nél jár, abszolút elit számok a posztján. Kétségtelen, csapata idei eredménytelensége (már az elmúlt évekhez képest) nem rajta múlott.

DERRICK HENRY

(futó, Baltimore Ravens)

Posztja legnagyobb gyengesége az időtállóság, hiszen a liga legjobb futói gyakran egyik pillanatról a másikra elkopnak, gyorsabb, lendületesebb játékosok lépnek a helyükre, így hát könnyen pótolhatóak. Nos, King Henryvel nem ez a helyzet. Miután meghódította az NFL-t Tennessee-ben, az SB-esélyes Ravenshez szerződött, s itt is bizonyítja, miért van ott a helye visszavonulását követően a Hall of Fame-ben. Henry hiába múlt el 30 éves, ebben az idényben is kapott már több mint 300 futókísérletet, ezekből pedig 1783 yardot (a 2. legtöbb) és 14 TD-t (holtversenyben a legtöbb) szedett össze. Mint a jó bor...

SAQUON BARKLEY

(futó, Philadelphia Eagles)

Elkapóból egy, futóból kettő a listán. Elsőre nem érződött helyesnek, mégis, ha megnézzük, kik kerültek fel futóként, akkor bízom benne, hogy nem igen lehet vele vitatkozni. Barkley a New York Giantstől távozott nyáron, s végre valahára egy Super Bowl-esélyes csapathoz, az Eagleshöz csatlakozott – remek döntés volt. A Philly klasszisa csak futásokból 1838 yardot gyűjtött már két meccsel az alapszakasz vége előtt, tehát elérheti a 2000-es álomhatárt, de ha nagyon belelendül, akkor még Eric Dickerson 1984-es csodarekordját is megdöntheti, ami 2105 yard. És hogy áll összességében? Nos, már 2100 scrimmage yard felett, 15 TD-vel... nem semmi! Miközben persze az Eagles is hasít, és még küzd az NFC első kiemeléséért.

SAQUON BARKLEY WITH A BACKWARDS HURDLE.



JORDAN MAILATA

(bal tackle, Philadelphia Eagles)

Nem, továbbra sem a támadófalemberek játéka a leglátványosabb az NFL-ben, ellenben régóta tudjuk, mennyire fontos és hasznos az ő munkájuk. Nos, közülük egy bal oldali tackle, az Eagles klasszisa, Jordan Mailata emelkedik ki leginkább ebben az alapszakaszban, s nem is kevéssel. Mailata a PFF-nél (Pro Football Focus) 95.7-es értékeléssel áll ebben az idényben, ami emberfelettinek számít, passzblokkban és futásblokkolásban is első, így egyértelműen mindent összevetve is ő vezet. Ebben az alapszakaszban eddig mindösszesen egy sacket engedett Jalen Hurts előtt, miközben 736 snapet töltött már a pályán, s büntetésekből is csak négyet szedett össze. Hihetetlen számok, elképesztő teljesítmény. Ha súlyozni kéne, még ezen a listán sem lenne meglepő az összessített első helye.

T. J. WATT

(passzsiettető, Pittsburgh Steelers)

Amikor a ligába jött, mindenki a háromszoros Év védője J. J. Watt öccseként ismerte, mára azonban saját nevén a liga egyik legjobb játékosa. A 30 éves T. J. egyszer már bezsebelte a bátyja által háromszor megnyert védő MVP-címet, még 2021-ben, most pedig újra megvan rá az esélye. Ebben az idényben eddig 11.5 sacket gyűjtött, miközben hat fumble-t is kierőszakolt az ellenfelektől – utóbbi rangsorban vezeti az NFL-t. A Steelers védőfala az egész ligát rettegésben tartja, ennek pedig Watt az első számű felelőse.

MYLES GARRETT

(passzsiettető, Cleveland Browns)

A még mindig csak 28 éves robosztus „szörnyeteg” sokáig szenvedte, hogy csapata, a Cleveland Browns alulteljesít, de tavaly végre megnyerte a jól megérdemelt védő MVP-címet. Nos, a Browns idén csak rosszabb lett, de Myles Garrett nem: az idei alapszakaszban három kierőszakolt fumble-t mutatott be, második a sackekben (12-vel áll jelenleg) és nyolcadik a siettetésekben. Nem emelkedik ki annyira a mezőnyből, mint tavaly, de idén egyik védő sem, így még az sem kizárt, hogy címet véd.