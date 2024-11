NHL: kapusok nagy napja, kapott gól nélkül zárt a Toronto, a Seattle és a Los Angeles is

A játéknap rangadóján a Toronto Maple Leafs a Vegas Golden Knights ellen aratott 3–0-s győzelmet. A torontóiak kapusa, Joseph Woll 31 lövést hárított a találkozón, míg a 20 éves Fraser Minten pályafutása első gólját szerezte az NHL-ben.

A Seattle Kraken is 3–0-ra nyert a Nashville Predators ellen. Joey Daccord nevéhez 24 védés fűződött, de jelentős érdemeket szerzett a hazai diadalban Chandler Stephenson is, aki három gólpasszt is kiosztott.

A Los Angeles Kings egygólos találkozón múlta felül a Buffalo Sabrest. A sérüléséből visszatérő finn kapus, Ukko-Pekka Luukkonen 24 védéssel zárt, és már a hatodik kapott gól nélküli meccsét hozta le a ligában.

NHL

ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Vegas Golden Knights 3–0

Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 1–4

Dallas Stars–San Jose Sharks 5–2

Seattle Kraken–Nashville Predators 3–0

Los Angeles Kings–Buffalo Sabres 1–0