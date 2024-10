NHL: továbbra is veretlen a Jets, 13 gólos meccsen nyert a Tampa Bay

Egyedüli csapatként továbbra is veretlen a Winnipeg Jets. A St. Louis Blues ugyan vezetett haza pályán, de a Jets a második harmadban három góllal fordított és ez elég is volt a győzelemhez. A vendégeknél sorozatban negyedik mérkőzésén is betalált Kyle Connor.

Sorozatban negyedik meccsén szerzett legalább egy gólt Ryan McLeod is. A Buffalo a gól nélküli első harmad után 4–2-re nyert a Dallas Stars ellen.

A játéknap leggólgazdagabb találkozóját a New Jersey Devils és a Tampa Bay Lightning játszotta. Az 1–1-es első harmad után, a Lightningh ötöt vágott, ebből hármat Brandon Hagel vállalt. A New Jersey két gyors góllal még kapaszkadott, de a Tampa Bay egyből válaszolt és végül 8–5-re nyert.

Már 2–0-ra vezetett az Edmonton Oilers amikor a harmadik harmad elején emberelőnyből zárkózni kezdett a Carolina. Hét perccel a játékidő vége előtt Martin Necas egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás, ahol már csak hét másodperc volt hátra, amikor Sebastian Aho betalált, nyert Hurricanes.

Még szorosabb volt a Calgary és a Pittsburgh párharca. A 3–3-as rendes játékidő után a hosszabbítás sem döntött, a rávezetéseknél a Flames volt pontosabb, így győzelemmel javították a Kraken elleni vereséget.

NHL

ALAPSZAKASZ

Philadelphia Flyers–Washington Capitals 1–4

Florida Panthers–Minnesota Wild 1–5

New Jersey Devils–Tampa Bay Lightning 5–8

Buffalo Sabres–Dallas Stars 4–2

Montreal Canadiens–New York Rangers 2–7

Columbus Blue Jackets–Toronto Maple Leafs 6–2

St. Louis Blues–Winnipeg Jets 2–3

Chicago Blackhawks–Vancouver Canucks 3–6

Seattle Kraken–Colorado Avalanche 2–3

Nashville Predators–Boston Bruins 4–0

Edmonton Oilers–Carolina Hurricanes 2–3 – hosszabbítás után

Utah–Ottawa Senators 0–4

Calgary Flames–Pittsburgh Penguins 4–3 – szétlövés után

Anaheim Ducks–San Jose Sharks 3–1

Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings 6–1