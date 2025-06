Az első félidőből van mit tanulnunk, a másodikra bátran építhetünk

Mintha két különböző mérkőzést játszott volna férfi vízilabda-válogatottunk hétfő este Nápolyban. A hat hónapos eltiltásuk után visszatérő olaszok alaposan bekezdtek a telt házas Scandone uszodában: az egyik oldalon egymást érték a lefordulások és a centerakciók, a másikon viszont akadozott a gépezet, hiányzott a türelem és a fegyelmezettség. Vendéglátóink játékán egyáltalán nem érződött, hogy a párizsi olimpia incidensei (heves reklamálás, parkolói inzultus és tiltakozás) miatt élesben még nem tapasztalhatták meg az új szabályok hatását: gyorsan és hatékonyan pólóztak, három perccel a nagyszünet előtt már 7–1-re vezettek.

Nem nézett ki jól, amit addig láttunk – a folytatás már annál inkább! A magyar csapat első akciógólját a második negyed utolsó percében lőtte Fekete Gergő, aki a záró szakasz végén is kikaparta a gesztenyét, de éles szögből, büntetőgyanús helyzetben már nem tudta meglepni az olasz kapust. A kettő között elkapták a fonalat és ledolgozták tetemes hátrányukat a mieink, a remek formában játszó Fekete mellett Manhercz Krisztián is háromszor villant meg. Nemhogy elkerültük a kiütést, még szétlövésre is menthettük volna a meccset – a 13–12-es vereség teljesen vállalható.

Varga Zsolt szövetségi kapitány szerint az új szabályokkal öt-hat gólos hátrány is ledolgozható (Fotó: Török Attila)

„Már a nápolyi kétkapus edzéseken is látszott, hogy előrébb tartanak az olaszok, hiszen nekik csak egy játékosuk játszott a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, nálunk viszont a hétfői volt a negyedik nap, hogy a teljes keret együtt készül – hangsúlyozta Varga Zsolt szövetségi kapitány, aki a hivatalos mérkőzésre is kitért. – Az első félidő alapján pozitívumként értékelhető, hogy jó meccs lett belőle, a végén még a döntetlen is benne volt a pakliban. Fontos, hogy felálltunk, tettük a dolgunkat – a tanulság egyértelmű: minden helyzetből meg kell tanulni kihozni a maximumot.”

Varga Zsolt szerint már a világkupában látszott, hogy a kisebb pálya és rövidebb támadóidő miatt öt-hat gólos előnyben sem lehet megnyugodni – az éremnek persze két oldala van, vagyis a hasonló hátrány már korántsem végzetes. A szövetségi kapitány úgy véli, a több támadás és a védekezés következtében nagyobb az esély a visszakapaszkodásra, ha a rossz kezdés után feljavul a csapat teljesítménye. A hétfői felzárkózásunk igencsak eklatáns példa volt, az utolsó másfél negyedben három olasz gólra hét magyar jutott.

„Egyértelmű, hogy jobban játszottak nálunk az olaszok – ismerte el Varga Zsolt. – Nagy szívvel küzdöttünk, de látni kell, hogy az akciógólokat és a hátrányos védekezést tekintve sem minket dicsérnek a számok. Ugyanakkor ebben a fázisban, ebben a felállásban, bizonyos kényszerhelyzeteket is orvosolva tudnunk kell a helyén kezelni a történteket: elemezzük a mérkőzést, de messzemenő következtetéseket felesleges levonni belőle. Olyanok is kapnak lehetőséget, akik még sohasem voltak válogatottak, illetve több olyan fiatal, akik nem lesznek egyből szupersztárok, viszont a jövő érdekében igenis építeni kell őket – márpedig fejlődni, tanulni az ilyen mérkőzéseken lehet igazán.”

Nos, „ilyen” mérkőzésből akad még a július 11-én kezdődő szingapúri világbajnokság előtt. Nápoly után Rijeka a következő állomás, ugyanis ezúttal sem maradhat ki a felkészülési programból a vb-címvédő, olimpiai ezüstérmes horvátokkal közös gyakorlás. A felek csütörtök este 19 órakor hivatalos találkozót is játszanak – impozáns környezetben, a tengerparti Kantrida uszodában.

S ha ez nem lenne elég, a magyar szövetség kedden közzétette a margitszigeti Benu-kupa menetrendjét, amelyen az olimpiai címvédő Szerbiát, az Európa-bajnok Spanyolországot, valamint Montenegrót látjuk vendégül. A háromnapos torna június 27-én, pénteken a szerb–montenegrói rangadóval kezdődik, a mieink 20 órától a spanyolokkal találkoznak, majd másnap este 19.15-től Montenegró következik. A vasárnapi játéknapon a szokásoknak megfelelően délelőtti mérkőzéseket rendeznek, 10.30-as kezdettel a szerbekkel játszik férfiválogatottunk.

Veretes ellenfelekből tehát nem lesz hiány a következő hetekben, jóformán mindegyik számottevő riválisával megmérkőzik Varga Zsolt együttese – új szabályok ide vagy oda, Szingapúrig biztosan tisztul a kép az erőviszonyokat illetően.