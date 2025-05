Férfi vízi ob I: a BVSC Szolnokon nyerte meg a bronzpárharc első meccsét

Sokkal jobban kezdett Szolnokon a BVSC, hiszen a zuglóiak két perccel a félidő előtt már 5–1-re vezettek, de a hazaiaknak így is volt visszaút és egy négygólos sorozattal a harmadik negyed derekán egyenlítettek. Fordítani viszont nem tudtak, ugyanis a BVSC-től Tátrai Dávid gyors egymásutánban két emberelőnyös gólt is szerzett, amivel megtörte a Dózsát, majd Varga Dániel csapata még a záró felvonás előtt visszaállította a félidei különbséget. Innen pedig már nem maradt ideje egyenlíteni a Szolnoknak, így a zuglóiak 11–7-es idegenbeli győzelemmel nyerték meg a bronzpárharc első meccsét.

Az ötödik helyért rendezett párharc második felvonásának első félideje szoros csatát hozott a Kőér utcában a Honvéd és az OSC között, de a harmadik negyedet 7–2-re nyerték meg a hazaiak, akik az utolsó felvonásban gólt sem engedtek budai riválisuknak, s végül a négygólos Ekler Bendegúz vezérletével simán győztek 17–9-re.

A szegedi győzelem után hazai vízben is győzni készült a Kaposvár a hetedik helyért rendezett párharcban, de a Tisza-partiak is mindent megtettek az egyenlítésért. A fordulatos csatában a Szeged 3–1-nél, a Kaposvár 9–7-nél aztán 11–9-nél is kettővel vezetett, de a hazaiak még így sem tudták megnyeri a mérkőzést, ugyanis az utolsó három gólt a Szeged szerezte és idegenbeli sikerrel egyenlítette ki a párharcot.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

Szolnoki Dózsa Praktiker–BVSC-Manna ABC 7–11 (1–3, 1–2, 4–4, 1–2)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a BVSC javára

Részletes jegyzőkönyv később!

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

EPS-Honvéd–Genesys OSC Újbuda 17–9 (3–3, 4–4, 7–2, 3–0)

Részletes jegyzőkönyv később!

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 a Honvéd javára

A 7. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Kaposvári VK–Szegedi VE 11–12 (1–1, 3–4, 5–4, 2–3)

Részletes jegyzőkönyv később!

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 1–1

KÉSŐBB

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.15: FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket (Tv: M4 Sport)