A magyar férfi vízilabda-válogatott három góllal megverte a horvátokat felkészülési mérkőzésen

Adria és naplemente, horvát–magyar pólórangadó a rijekai tengerparton. Mi kell még? Mondjuk értékmérő győzelem a vb-címvédő és olimpiai ezüstérmes ellen – csütörtök este ezt is kipipálta férfi vízilabda-válogatottunk.

Virtuóz megoldásokkal kezdtek a mieink, Burián Gergely kétszer is a rosszkéz-oldalról adta fel a labdát, előbb Kovács Péter, majd Molnár Erik érkezett középen. A kettő között a horvátok is hasonlóval próbálkoztak, de a csattanót nem a center, hanem Csoma Kristóf szolgáltatta, aki emberhátrányban mutatott be bravúrt. Mindkét oldalon egymást érték a bejátszások, Roko Akrap gyors húzására nem tudott reagálni Csoma, ám válaszul az újonc Szécsi Marcell kiállítást harcolt ki róla, Burián pedig a két gólpassz után a gólszerzők közé is feliratkozott.

Nagyon ügyelt rá a magyar válogatott, hogy centerből ne kapjon gólt, így aztán egyszer-egyszer átlőtték a zónát a horvátok, ráadásul az ítéletek sem maradtak el – nézzük a jó oldalát, legalább gyakorolhattuk az emberhátrányos védekezést… Nem is ment rosszul, fokozatosan összeálltak a blokkok, Csoma sok segítséget kapott a mezőnyből. A házigazda eközben kapust cserélt, de a Marko Bijacot váltó Toni Popadicot is felavattuk az első támadásunkból, sőt, az újabb kivédekezett emberhátrányt követően lefordulásból is betaláltunk. Szécsi Marcell olyan gólt lőtt, mintha nem az első, hanem legalább az 50. meccsét játszaná a válogatottban, Nagy Ádám újabb átlövésénél pedig a kispadon ülők is felhúzták a szemöldöküket.

Egyszóval elöl jóformán minden klappolt – igaz, azért a horvátok is megtalálták a réseket a túloldalon, a nagyszünetben 9–7-re vezettünk. Formabontó módon a riválisnál visszatért Bijac a harmadik negyedre (a negyedikben ismét Popadic védett), míg a lemenő nap miatt a második félidőben már Csomának kellett hunyorognia. A magyar kapus lehúzta a rolót, jól zárta a szöget, így ahelyett, hogy a horvátok egyenlítettek volna, a harmadik negyed végén ismét három volt közte.

Ha nem is forrt a víz, érezhetően a mieink akarták jobban a győzelmet: hátul nagyon fegyelmezettek voltunk, elöl pedig Vigvári Vendel kapufás góllal szomorította a rijekai közönséget. A horvát válogatott egyszerűen nem tudott mit kezdeni a védekezésünkkel, több mint tíz percen át nem csendült fel a gólok után bejátszott szurkolói nóta – Luka Bukic két perccel a vége előtt törte meg a jeget. Ekkor már öt góllal jobban állt Varga Zsolt együttese, amely végül hárommal, 14–11-re nyerte meg a felkészülési mérkőzést.

Ami pedig ennél is fontosabb: sokkal kiegyensúlyozottabban játszott, mint Nápolyban az olaszok ellen.

„Embert próbáló napunk volt tegnap az utazással, ugyanakkor pont az ilyen nehézségek közepette derül ki, hogy milyen a karaktere egy csapatnak, megerősíti egy ilyen kemény nap, vagy felmorzsolódik – nyilatkozta Varga Zsolt szövetségi kapitány a szövetség honlapjának. – Minden dicséret megilleti a játékosokat, hiszen humorral reagáltak az egészre, és ma már semmi sem látszott abból, amin tegnap keresztülmentek. A délelőtti kétkapus gyakorláson is jól dolgoztak, a mérkőzésen pedig nagyszerűen játszottak. Rengeteg volt a hátrány, de erre készülni is kell, hogy máskor sem lesz másként. Fontos, hogy megmaradjon az egyensúly a védekezésben és a támadásban. Azt gondolom, hogy ma jó döntések sorozatát hozták a játékosok, összességében sokkal többet, mint a horvátok, ez volt a különbség. Minél magasabban tudjuk tartani ezt a szintet, annál sikeresebbek leszünk. Ebben a felgyorsult játékban még többször kell gyorsan dönteniük, korlátozott mennyiségű információ alapján – ma sok jó megoldást választottak védekezésben és támadásban is, a blokkok, pontos lövések mutatták ezt. Nyilván ez még a felkészülés eleje, de fontos, hogy minél több jó élményt tudjunk magunkkal vinni, ami itt most működött, ami pozitívum volt, azt beemeljük – és visszük magunkkal a hosszú úton tovább.”

FÉRFI VÍZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Horvátország–Magyarország 11–14 (4–4, 3–5, 2–3, 2–2)

Rijeka. V: Franulovic, Bura (horvátok)

HORVÁTORSZÁG: Bijac – BUKIC 4, Biljaka, Fatovic 1, Vrlic, Zuvela 1, Harkov. Csere: Popadic (kapus), BUTIC 2, AKRAP 1, Loncar, Vukicevic, BRUBNJAK 2, Krzic. Szövetségi kapitány: Ivica Tucak

MAGYARORSZÁG: CSOMA – Vismeg Zs., VIGVÁRI VENDEL 2, Manhercz K., Kovács P. 1, Tátrai D., BURIÁN 2. Csere: Molnár E. 1, Jansik Sz. 1, NAGY ÁDÁM 3, Fekete G., SZÉCSI M. 1, VIGVÁRI VINCE 3. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 15/4, ill. 10/7

Gól – ötméteresből: –, 2/0

Kipontozódott: Butic (29. p.), Biljaka (32. p.)