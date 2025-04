Bár a párizsi olimpiát is megjárt kapus ezúttal nem tartott a társakkal a pénteken kezdődő podgoricai világkupadöntőre, igen jól ismeri a csapattársait, így többek között olyan kérdésekre is könnyedén tudott válaszolni, hogy ki lenne képes felfalni egy egész svédasztalt vagy kit követnének a többiek vakon is. Emellett azt is megtudtuk, hogy kiből válhatott volna Szoboszlai Dominikhoz hasonló klasszis futballista, ha nem a vízilabdát választja.