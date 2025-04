Budapest, Nápoly, Podgorica: tovább építkezik a fiatal férfiválogatott

Virágba borult a Margitsziget, az év eddigi legmelegebb napján verőfényes napsütés és madárcsicsergés fogadta a kirándulókat. A lelkes piknikezők a Széchy uszoda melletti dombra terítették ki a pokrócot, ahonnan testközelből figyelhették volna férfi vízilabda-válogatottunk edzését, csakhogy még nem bontották le a sátrat – az időjósok szerint a jövő héten visszatér a téli összetartásokat idéző zimankó.

Egyelőre viszont dolce vita-hangulatban készülhetnek a mieink, annál is inkább, mert szombaton Nápoly felé veszik az irányt, ahol három-négy közös edzésük lesz a párizsi incidens miatt eltiltott olaszokkal. A kerettagok pénteken találkoztak először, két rutinos világbajnokunk, Jansik Szilárd és a csuklósérüléssel bajlódó Vámos Márton is ott volt a Margitszigeten, de Olaszországba és montenegrói világkupadöntőre már egyikük sem utazik.

„Három edzésen veszek részt, utána itthon készülök tovább, mert megfiatalított csapat vesz részt a tornán – mondta érdeklődésünkre a 30 éves Jansik Szilárd. – Nagyon ügyesek a srácok, rengeteget fejlődtek az elmúlt időszakban, ugyanakkor szükségük van a nemzetközi mérkőzésekre, hogy tapasztalatot szerezzenek – Podgoricában lesz rá lehetőségük.”

Hogy mennyire jók a fiatalok, arról a pénteki edzésen magunk is meggyőződhettünk: Tátrai Dávid például hét-nyolc méterről akkora gólt ragasztott a ficakba, hogy a medencében és a parton is sokan felhördültek. A játékosok nagy örömére hamar előkerült a labdászsák, két csapatban, hat a hat ellen zajlott a gyakorlás. Még az eredményjelzőt is üzembe helyezték: a gólokat nem számolták, de az időt mérték, elvégre még szokni kell a rövidített és felpörgetett támadásokat.

Varga Zsolt szokásához híven gyakran megállította az órát, s ha intett, kitempóztak hozzá a kerettagok – ilyenkor természetesen a mágnestábla volt a középpontban. A pozíciós játék során a centerek kitüntetett figyelmet és őrizetet kaptak, de láthattunk oktatófilmbe illő megúszást is Manhercz Krisztián és Vigvári Vendel előadásában. Vogel Soma hiányában is négy kapust hívott meg a szövetségi kapitány, közülük ezúttal Bányai Márk végzett a leghamarabb, aki már interjút adott a kapu mögött, miközben a többiek még gyakoroltak. A védekező csapat blokkokkal és labdaszerzésekkel gondoskodott róla, hogy Bányainak és a kamerának se essen bántódása…

Az edzés BVSC-s párbajjal zárult, Ekler Zsombor lőtte, Gyapjas Viktor meg hárította az ötmétereseket, olykor a kapufa is a segítségére volt. Ők kászálódtak ki utolsóként a vízből, addigra néhányan már meg is száradtak a napon – csupa mosolygós fiatal jött velünk szembe a medenceparton.

Hosszasan sorolhatnánk a nagy hiányzókat, de foglalkozzunk inkább azokkal, akik lehetőséget kapnak a bizonyításra: tehetséges és motivált játékosok alkotják a vk-döntőre készülő keretet. Varga Zsolt is elismerően beszélt a munkamorálról, mindenki felvette a kesztyűt és készen áll a sorozatterhelésre. Podgoricában három nap alatt három mérkőzést játszik férfiválogatottunk, a hollandok elleni pénteki negyeddöntő után szombaton a görögök vagy a japánok következnek (remélhetőleg az elődöntőben), míg a helyosztókat vasárnap délután rendezik.

Egyelőre azonban nem az ellenfelekkel foglalkozik, hanem a saját játékán igyekszik csiszolni a csapat. Nápolyban jöhet a finomhangolás – cseppet sem finomkodó rivális ellen.