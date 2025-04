Batizi Benedek: Csúcsformában kell lennem, hogy bekerüljek a csapatba

CSÜTÖRTÖKÖN MONTENEGRÓ FELÉ veszi az irányt a magyar férfi vízilabda-válogatott, hogy az április 11–13. közötti podgoricai világkupadöntőn szerepeljen, a nemzeti csapat az elmúlt napokban Nápolyban készült a párizsi olimpián történtek miatt eltiltás alatt álló olaszokkal.

„Az egész csapat érdeke, hogy összeszokjunk, és minél többet gyakorolhassunk egymással, személyes célom pedig, hogy integrálódjak, felvegyem a ritmust és igazán bizonyítsam, hogy helyem van a csapatban – mondta lapunknak Batizi Benedek, a Vasas 23 éves játékosa, akitől azt is megkérdeztük, milyen pozícióban számít rá Varga Zsolt szövetségi kapitány, hiszen elöl és hátul is egyaránt bevethető. – Ezúttal a súlypont a bekk és a center pozíció közül az előbbire kerül, így egyeztünk meg a szövetségi kapitánnyal, hogy elsősorban bekként készülök, de ezt kiegészítve centerként is gyakorlok, ahol a Vasasban is játszom legtöbbször.”

A világkupán már az új szabályok szerint, 25 méteres medencében játszanak, így arra is kíváncsiak voltunk, érzékel-e bármilyen változást a védekezésben az eddigiekhez képest. „Nem lett feltétlenül nehezebb dolga a védőnek, de több döntést kell meghozni rövidebb idő alatt, és ha az ember fáradtabb, ez nem megy olyan egyszerűen. Kulcsfontosságú, hogy fejben topon legyünk, ha sikerül gyorsan meghoznunk a döntéseket, nem vagyunk rosszabb helyzetben hátul” – fogalmazott Batizi Benedek.

„Célom, hogy bejussak a Montenegróba utazó keretbe, onnantól pedig fejben rá kell álljak, hogy három meccsen éles legyek. Ha a csapatnak nincs is mindig szüksége arra, hogy minden egyes tagja csúcsformában legyen, nekem szükségem van rá ahhoz, hogy bekerüljek” – zárta gondolatait.

A magyar válogatottra a helyosztókat figyelembe véve mindenképpen három mérkőzés vár Podgoricában – pénteken Hollandiával kezdünk a negyeddöntőben, amely a tavalyi horvátországi Európa-bajnokságon 11. lett a 16 csapatból.