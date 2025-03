Nagyváradon kerülne még közelebb Vallettához az FTC férfi vízilabdacsapata

Kedd délután gördült kia Népligetből a busz, amely az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatát szállította Nagyváradra. A minden versenysorozatot figyelembe véve az idénybeli 37 mérkőzésüket kivétel nélkül megnyerő zöld-fehérek röpke 310 kilométer megtétele és valamivel több mint 3 óra elteltével meg is érkeztek Ady Endre kedves városába, a „Körös-parti Párizsba”, este pedig már a Ioan Alexandrescu Olimpiai Uszodában készültek a szerdai CSM Oradea elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre az elitsorozat második csoportkörének harmadik fordulójában.

A közelmúltban 2028 nyaráig hosszabbító tréner, Nyéki Balázs újabb győzelemre vezetheti csapatát, amely korábban a B-csoportban szereplő erősebb ellenfeleit, az egyszeres BL-győztes spanyol Barcelonetát és az olasz Savonát is nyolcgólos különbséggel győzte le – előbbit február 5-én a Komjádi uszodában 18–10-re, utóbbit február 26-án idegenben 17–9-re. A legutóbbi román bajnokság ezüstérmesének történetében példátlan sikernek számít, hogy bejutott a legrangosabb nemzetközi sorozat legjobb nyolc csapata közé. A BL ezen szakaszában viszont nem sok babér termett a váradiaknak, tekintve, hogy a Fradi által simán legyőzött csapatok esélyt sem hagytak neki, a Savona a második csoportkör első fordulójában vendégként győzött 17–11-re, a másodikban pedig a CSM Oradea utazott a Barcelonetához – egy 17–4-es pofonért.

A szerdai ellenfél ráadásul a román bajnokságban is küzdelmes időszakot él meg. Bár az alapszakaszt a második helyen zárta, a felsőházi rájátszás mérkőzései után viszont visszacsúszott a harmadik pozícióba, az éllovas, 46 pontos Steaua Bucuresti mögé egy másik fővárosi csapat, a Dinamo jött fel 40 ponttal, őket követi 33-mal a váradi klub, innen várják a csapatok a későbbi helyosztókat. A partiumi együttes az elmúlt hat tétmérkőzésén egy győzelem és egy döntetlen mellett négyszer kikapott, hivatalos honlapjának beszámolója szerint ráadásul ebben az időszakban négy-öt kulcsjátékosát is nélkülözte sérülés vagy betegség miatt, és bár e tekintetben már kifelé tart a gödörből, valószínűleg az FTC ellen sem lesz teljes a kerete. A BL-címvédő Ferencváros továbbra is őrzi százszázalékos mérlegét a hazai pontvadászatban is, a Savona elleni párharc óta négy bajnokit játszott, közte két rangadót: a Honvéd ellen otthon (13–8), valamint a legutóbbi fordulóban a BVSC ellen idegenben (14–8). A 72 pontos népligetiek magabiztos, 14 pontos előnnyel vezetik az ob I alapszakaszát a második Vasas előtt.

A két csapat még nem találkozott egymással a Bajnokok Ligájában, az Eurokupa 2016–2017-es kiírásában viszont FTC–CSM Oradea oda-vissza vágós párharcot rendeztek a trófeáért. Szinte napra pontosan nyolc évvel ezelőtt, 2017. március 22-én a zöld-fehérek idegenben 12–6-ra győztek, míg április 5-én a 7–7-es döntetlen is elég volt a végső sikerhez. A Ferencváros mostani keretéből Jansik Szilárd, Pohl Zoltán és Vo­gel Soma is részt vett abban a fináléban, sőt, Nyéki Balázs akkor még a vízben segítette csapatát, ezúttal a partról irányít, ráadásul az újabb győzelemmel az FTC jelentős lépést tenne a máltai négyes döntő felé.

1. FTC 2 2 0 0 35–19 6 2. Barceloneta 2 1 0 1 27–22 3 3. Savona 2 1 0 1 26–28 3 4. Oradea 2 0 0 2 15–34 0 A B-Csoport állása

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, 2. CSOPORTKÖR

B-csoport, 3. forduló.

20.00: CSM Oradea (román)–FTC-TELEKOM

20.00: Savona (olasz)–Barceloneta (spanyol)

A-csoport

Marseille (francia, Angyal Dániel 3 gól)–Olympiakosz (görög, Zalánki Gergő 1) 12–7

Novi Beograd (szerb)–Jadran Split (horvát) 17–8

Az állás: 1. Novi Beograd 9 pont, 2. Marseille 6, 3. Olympiakosz 3, 4. Split 0