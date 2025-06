BL-címvédéssel tette igazán feledhetetlenné az idényét a Ferencváros!

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MÁLTA

DÖNTŐ

FTC-TELEKOM–NOVI BEOGRAD (szerb) 13–11 (3–3, 2–2, 5–3, 3–3)

Gzira, 2000 néző. V: Sztavridisz (görög), Colombo (olasz).

FTC: VOGEL SOMA – ARGIROPULOSZ 1, MANHERCZ K. 6, Jansik Sz. 1, De Toro, Vámos 1, Mandics 1. Csere: Nagy Ádám, Di Somma 1, FEKETE G. 2, Német T., Vigvári Vendel. Edző: Nyéki Balázs

N. BEOGRAD: GLUSAC – MARTINOVICS 2, Gbadamassi, Szkumbakisz 1, Vucsinics, Vlahopulosz 1, Gladovics. Csere: Csuk, Dimitrijevics, Perkovics 1, LUKICS 6, Trtovics. Edző: Zsivko Gocics

Emberelőny-kihasználás: 11/5, ill. 16/7. Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –. Kipontozódott: Di Somma (25. p.), Nagy Ádám (31. p.). Kiállítva (végleg, cserével): Lukics (32. p.)

A 3. HELYÉRT

Barceloneta (spanyol)–Marseille (francia) 19–9 (6–2, 4–1, 6–4, 3–2)

Helyzetkép a döntő előtt: nyújtás, passzolgatás és lőgyakorlatok.

A címvédő FTC edzője, Nyéki Balázs vasárnap délelőtt még átmozgató edzést vezényelt a máltai uszodában, este viszont már telt ház előtt ugrottak vízbe a ferencvárosiak a szerb Novi Beograd elleni Bajnokok Ligája-döntőben. A szervezők jó érzékkel már a bemutatásnál kihelyezték az emelvényre a díszes trófeát, nehogy valaki elfelejtse, mi forog kockán – az arcokat látva persze mindenki tisztában volt vele, rendkívül elszántan sétáltak be a medencetérbe a játékosok.

Mégsem ugrottak egymásnak a felek, mindkét csapat nagyon fegyelmezetten játszott, eleinte csupán kivédekezett emberhátrányokat és kontrákat jegyezhettünk fel. Manhercz Krisztián csaknem öt perc elteltével törte meg a jeget, jó ütemben lőtte át a zónát, de válaszul a belgrádiak is bevágtak két fórt, Nikola Lukics lepte meg Vogel Somát a kapásszélről. A ferencvárosi szurkolóktól volt hangos a lelátó, felváltva skandálták a „Védekezz!” és a „Kell a gól!” rigmusokat – Dusan Mandics elöl és hátul is hozzátette a magáét, a már-már védjegyévé vált átlövéssel köszönt be korábbi csapatának. A második negyed elején Vigvári Vendel elhozta a labdát, majd egy perc alatt négyszer próbálkozott az FTC, Manhercz találta meg a rést a belgrádi pajzson.

A kezdeti ismerkedés után beindult a „pofonofon”, a szerbek nem mentek a szomszédba némi keménykedésért, de a zöld-fehérek jól reagáltak, támadásban higgadtan és türelmesen játszottak. A Novi Beograd emberelőnyös játékára viszont nehezen találtak ellenszert, Lukics negyedik gólját követően Dimitriosz Szkumpakisz is feliratkozott a gólszerzők közé, márpedig az nem sok jóval kecsegtet, ha ő elkapja a fonalat… A második negyed hátralévő részében úszóverseny zajlott a medencében, 5–5-nél befagyott az eredményjelző, de a váratlan villanások elűzték a vihar előtti csendet. A nagyszünet után Lukics ott folytatta, ahol néhány perccel korábban abbahagyta, Manhercz éles szögből is mattolta a szerb kapust, egyszóval továbbra sem engedte el egymást a két együttes.

Az első lefordulást Fekete Gergő annak rendje és módja szerint góllal zárta le, a harmadik negyed végén először vezetett két góllal a Ferencváros – Zsivko Gocics gyorsan időt is kért, hogy felvázolja a kétcenteres játékot. Erre Mandics levadászta a labdát, Jansik Szilárd pedig irgalmatlanul nagy gólt ragasztott a jobb felsőbe, vagyis alaposan felpörögtek az események, de korántsem úgy, ahogy a belgrádiak elképzelték. Az utolsó szünet paprikás hangulatban telt, Manhercz azonban jobbnak látta, ha a vízben lövi el a puskaporát, az ötödik góljával már 11–8-ra vezetett a magyar csapat. A szerbek a végjátékban is riogattak, de az FTC nem hagyta, hogy megtréfálják – 13–11-es győzelmével az első magyar vízilabdacsapat lett, amely megvédte címét az elitsorozatban.

Helyzetkép a döntő után: Nyéki Balázs a vízben, a trófea a magasban, fieszta a lelátón. 2019 és 2024 után harmadszor Bajnokok Ligája-győztes a Ferencváros!